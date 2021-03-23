СуперЖінка 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн от 22.03.2021

23 марта 2021 08:20 Александр Кива
СуперЖінка 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн от 22.03.2021
СуперЖінка 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн
пресс-служба

22 марта на канале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 выпуск шоу СуперЖінка 2 сезон.

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Смотрите в 1 выпуске шоу Супержінка 2 сезон

Илона – одна из лучших бар-леди Киева. Она считает себя суперженщиной, потому что она не жена. Илона проживает со своим парнем в гражданском браке. Каждый день у них, как вечеринка. Пара живет в удовольствие и считают себя напарниками, а не классической парочкой влюбленных. Удастся ли Илоне научить жен жить для себя? 

Смотрите новый выпуск шоу Супержінка от 22.03.2021 онлайн на нашем сайте tv.ua.

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