СуперЖінка 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн от 22.03.2021
22 марта на канале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 выпуск шоу СуперЖінка 2 сезон.
Илона – одна из лучших бар-леди Киева. Она считает себя суперженщиной, потому что она не жена. Илона проживает со своим парнем в гражданском браке. Каждый день у них, как вечеринка. Пара живет в удовольствие и считают себя напарниками, а не классической парочкой влюбленных. Удастся ли Илоне научить жен жить для себя?
Смотрите новый выпуск шоу Супержінка от 22.03.2021 онлайн на нашем сайте tv.ua.