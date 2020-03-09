Блогер Таня Пренткович появится в реалити-шоу на телеканале ТЕТ
Уже 16 марта на телеканале ТЕТ премьера второго сезона реалити-шоу СуперЖінка.
Таня Пренткович, популярный блогер, карьеристка и бизнес-леди, стала участницей 2 сезона. В подчинении у Татьяны более 40 людей, поэтому девушка привыкла держать лидерскую хватку.
Главное оружие Тани — сильный характер и способность вести за собой людей. Все важные решения она принимает самостоятельно. Девушка приносит основной доход в семью, а также занимается бытом и домашними делами. Блогер требовательна к себе и окружающим, поэтому рассчитывает только на победу в реалити.
За жизнью Тани наблюдает больше миллиона человек в социальных сетях, а теперь она решила открыться всей стране. Телезрители познакомятся с Татьяной Пренткович без фильтров, ретуши и красивых подписей к фотографиям.
И мы уже знаем, что психологу проекта, Павлу Ковальскому, есть, о чем поговорить с любимицей аудитории Инстаграм.
Чтобы узнать, как Тане удается совмещать бизнес и семью, а также узнать подробности ее отношений c близкими, смотрите реалити-шоу “СуперЖенщина” с 16 марта в 18:30 на телеканале ТЕТ.