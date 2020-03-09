Блогер Таня Пренткович появится в реалити-шоу на телеканале ТЕТ

Уже 16 марта на телеканале ТЕТ премьера второго сезона реалити-шоу СуперЖінка.

Каждую неделю реалити-шоу рассказывает об образе жизни 4-х девушек. На телеэкранах украинцы увидят разные подходы участниц к быту, семье и карьере.

Таня Пренткович, популярный блогер, карьеристка и бизнес-леди, стала участницей 2 сезона. В подчинении у Татьяны более 40 людей, поэтому девушка привыкла держать лидерскую хватку.

Главное оружие Тани — сильный характер и способность вести за собой людей. Все важные решения она принимает самостоятельно. Девушка приносит основной доход в семью, а также занимается бытом и домашними делами. Блогер требовательна к себе и окружающим, поэтому рассчитывает только на победу в реалити.

За жизнью Тани наблюдает больше миллиона человек в социальных сетях, а теперь она решила открыться всей стране. Телезрители познакомятся с Татьяной Пренткович без фильтров, ретуши и красивых подписей к фотографиям.

И мы уже знаем, что психологу проекта, Павлу Ковальскому, есть, о чем поговорить с любимицей аудитории Инстаграм.

Чтобы узнать, как Тане удается совмещать бизнес и семью, а также узнать подробности ее отношений c близкими, смотрите реалити-шоу “СуперЖенщина” с 16 марта в 18:30 на телеканале ТЕТ.