Лилия Гулей: как филолог стала лицом телеканала «Киев»

Есть телеведущие, при виде которых даже самые жуткие новости воспринимаются зрителями не так мрачно.

Именно из таких - ведущая новостийной программы СТН на телеканале «Киев» Лилия Гулей.

Расскажи, как филолог, учитель украинского языка и литературы, могла стать телеведущей коммунального канала «Киев»?

На самом деле это длинная история. Когда я заканчивала университет в Черновцах, найти работу учителя в школе было нереально. Правда, на пятом курсе мне удалось устроиться в местное издательство литредактором. В это время там уволилась верстальщица, и мне пришлось заодно освоить еще и компьютерную верстку. И после этого моя жизнь как-то пошла в сторону техники.

Я работала в муниципальной газете «Черновцы», тоже верстальщицей. А потом пришел кризис 98-го года, когда всех везде сокращали. И опять я пошла искать работу учителем в школе. И опять мне везде отказывали. Почему-то тогда в школах были вакансии только для физруков и преподов английского. И тут я встретила подругу, которая посоветовала обратиться на местный телеканал ТВА, дескать, там была вакансия компьютерщика.

На телеканале меня встретил технический директор и начал долго рассказывать, кто им нужен. ...И работают они в операционной системе Macintosh, и нужен им специалист со знанием компьютерной 3D-графики, режиссер-аниматор и т.д. Все это для меня тогда были новые непонятные слова. Но поскольку я человек воспитанный, долго слушала, не перебивая, хотя уже прекрасно понимала, что не подхожу на эту работу. Перед уходом я все-таки сказала, что филолог по профессии, и вдруг на телеканале нужен будет литредактор, оставила свой номер телефона. Через несколько дней мне, действительно, позвонили. Сказали, что им очень нужен литредактор, но, к сожалению, такой должности в штатном расписании у них нет. В общем, они согласны научить меня работать в Macintosh и освоить 3D-графику. Таким образом моя первая работа на телевидении - режиссер-аниматор.

Но понятно, что меня очень раздражали допускаемые ошибки в эфире, особенно в новостях. Поэтому я постоянно приходила в редакцию, указывала им на промахи. А потом предложила свою помощь. Короче говоря, на полставки меня все-таки взяли еще и литредактором. Чуть позже на канале увольняется телеведущая и уезжает на заработки в Италию.

Неожиданный поворот. После работы на телевидении убирать итальянский урожай?

Ну это тогда было очень популярно в Черновцах, да и сейчас все туда при возможности уезжают. И потом зарплата у нас на канале была мизерной. Я, чтобы хоть как-то заработать, выполняла служебных обязанностей за пятерых — выпускала рекламную программу РИО, работала литредактором, начитывала рекламу на радио, потом была ведущей и выпускающим редактором новостей. С девяти утра до десяти вечера пропадала на работе. В результате распалась моя семья. Муж просто не выдержал этого.

Однажды я узнала, что американская школа новостей приглашает журналистов из региональных СМИ в Киев в школу «Internews Украина» на бесплатное обучение. Я попросилась директора отправить меня. Потому, что чувствовала мне просто необходимы эти знания. И вот этот месяц учебы в Киеве полностью перевернул мою жизнь. Я поняла, что мы до этого делали все неправильно. Наши новости были далеки от новостных стандартов, не было освещения разных точек зрения, всех сторон конфликта, не хватало объективности, да и оперативности тоже. И по возвращении домой я начала учить коллег, как правильно. Меня сделали временно главным редактором новостей, ведь я же привезла из столицы знания! Но тут я наткнулась на такую стену непонимания сотрудников! - «Ты пришла из какого-то технического отдела и тут будешь нам рассказывать, как работать?!»

Начались терки с коллективом и сплошной ад. Всё приходились делать самой. Я садилась и переделывала сюжеты, вычитывала ошибки, верстала выпуск, а потом делала себе макияж и укладку и вела эти новости. Кому такое понравится? Мой муж не выдержал. Что это за жена, которая приходит с работы и падает от усталости? Мы развелись. И я понимаю, что, в принципе, меня больше ничего не держит в Черновцах. Беру 250 долларов — все что мне осталось после развода — и уезжаю в Киев. Благо у меня в столице знакомые девочки жили, и я фактически поселилась на полу их съемной квартиры.

То есть у тебя не было никакого предложения работать в Киеве?

Ничего! Я решила сама показывать на телеканалах свое промо. Но на «1+1» не отважилась пойти. Там работали очень профессиональные ведущие, как, например, Мазур, Добровольская. Мне казалось, я не дотягиваю до их уровня. На маленькие же телеканалы мне не хотелось идти. Поэтому я отправилась на «Интер». И первый, кого я там увидела, прямо на ступеньках здания, - Александр Мельничук (сегодня генеральный продюсер телеканала «Киев» - ред.). Я спросила у него, можно ли здесь устроиться на работу. На что он философски ответил: «Стучите и вам откроют!»

И сколько времени в результате ты стучала?

Очень долго. Я месяц ежедневно звонила шефредактору новостей Алексею Мустафину, а с ним всё не соединяли. И когда он однажды все-таки взял трубку,— у меня уже на тот момент просто накипело на душе. И я не сдержалась: «Я у вас займу пять минут, а поймать вас не могу уже месяц!» В общем, я передала ему кассету со своей черновицкой программой «Теми дня». Потом опять долго звонила, чтобы узнать, посмотрел ли он. Когда все-таки дозвонилась, он ответил, что ему понравилось, но поскольку у него нет свободных мест, не может ничего предложить, кроме работы журналистом.

И так я попала на телеканал, делала сюжеты для программы «Подробиці. Підсумки дня». А через какое-то время ведущая «Подробиці. Економічний огляд» попала в больницу, и мне предложили ее заменить.

Боже! Я же ничего не понимала в экономической тематике. По ночам сидела и читала какие-то учебники. Мне же приходилось говорить с гостями в студии, а я не могла отличить лизинг от листинга.

Потом на телеканале поменялось руководство, очень многих уволили, я работала на утренних новостях, а через какое-то время ушла в декрет.

А как ты с нынешним мужем познакомилась?

А он меня нашел с помощью телевидения. Вот посмотрел новости и захотел познакомиться. Раздобыл телефон. Мне позвонили из КМДА (он тогда там работал) и предложили подработку — вычитать географический атлас. А у нас же зарплаты были тогда маленькие, и я продолжала жить с девочками на съемной квартире. Поэтому от подработок не отказывалась. Ну а на встрече выяснилось, что атлас уже напечатан в типографии, и это был просто повод познакомиться со мной.

Как же ты оказалась на телеканале «Киев»?

Я в декретном отпуске просидела три года с сыном, потом с дочкой. И когда собралась выходить на работу, в Украине уже была война. Вещание телеканала уже полностью изменилось. Мне не хотелось туда возвращаться, да и у нового руководства телеканала желания брать меня обратно на должность ведущей не было. И я уволилась. А буквально через три дня мне позвонила знакомая с телеканала «Киев», сказала, что здесь ищут ведущую.

Тебе здесь нравится?

Да. Особенно потому, что здесь нет цензуры.

Что входит в твои обязанности?

Абсолютно все, что касается выпуска. Я прихожу на работу, читаю ленты новостей, пишу тексты. При этом и дома мониторю все новостные каналы. Очень важно видеть картину в целом. Должно быть свое объективное представление того, что происходит в мире. Понятно, что журналисты привозят свои репортажи. Но подводки к ним, тексты под б/з (без закадра) - это парафия ведущего. У меня есть одна проблема — я не умею читать чужие тексты. Все, что читаю в эфире, пишу сама.

А все думают, что для телеведущей главное - макияж и прическа.

Так работали дикторы. Сейчас все по-другому. Ты должен делать все, быть в курсе всего происходящего. А вдруг непредвиденная ситуация? Например, яркий случай, когда заминировали осенью мост Метро. Ты выходишь в эфир с короткой информацией, а должен продержаться и о чем-то говорить полтора часа. Ведущий должен ориентироваться во всех темах.

Когда возвращаешься домой, работа не заканчивается?

Почти. Я не могу полностью расслабиться. Мир не спит, постоянно что-то происходит. Нужно быть всегда в курсе всего.

А как твой нынешний супруг это воспринимает?

Нормально. Он же со мной познакомился, когда я уже была телеведущей. Более того, он мне очень помогает. Потому, что фактически целую неделю, когда я работаю в эфире, он полностью отвечает за детей. Да, это минусы этой профессии - ты не можешь отключиться.

Наверное, поэтому на телеканалах ведущие новостей работают по очереди, неделя через неделю?

Это ведь колоссальное напряжение, в первую очередь для психики, большая отдача энергии. Я очень устаю. Первые дни после эфирной недели, например, отвожу детей в школу, и есть вроде чем заняться, но думаю: посплю хоть еще пятнадцать минут. И могу вырубиться на несколько часов. При том, что за неделю вне эфира мне нужно успеть переделать кучу домашней работы.

Тебе нравится такая жизнь?

Могла бы ответить, что нет. Но это будет неправдой. Я реально люблю этот драйв. И не могу себе представить, как могло быть иначе.

Людмила Троицкая