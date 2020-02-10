Олекса Кибкало: от хирурга до телеведущего

Ведущий программы «СТН» Олекса Кибкало не мечтал работать на телевидении. Наоборот, он поступил мединститут и собирался стать хирургом. Но судьба все равно привела его на ТВ.

Ведущий программы «СТН» Олекса Кибкало не мечтал работать на телевидении. Наоборот, он поступил мединститут и собирался стать хирургом. Но судьба все равно привела его на ТВ.

Как показывает практика, у нас телеведущими становятся артисты, психологи, журналисты, спортсмены. Притом, что в стране есть вузы, которые обучают это профессии. Твой путь на телевидение тоже был не прямым. Ты сначала собирался стать врачом, потом айтишником. А как же ты все-таки оказался на телевидении?

У меня все произошло благодаря совам. В Днепре мы больше семнадцати лет держал дома сов. Был момент, когда у нас одновременно жило 12 птиц. Некоторых нам приносили люди, некоторых — мы покупали. Но однозначно никогда не забирали из естественной среды. Сначала они жили у нас в квартире, потом мы переехали в частный дом. Однажды ко мне приехал орнитолог из киевского зоопарка и когда он увидел, как вокруг него летает куча сов, сказал: «У вас тут, как у Гарри Поттера!» Почему я люблю сов? Они умные и молчат. Совы — это ум, спокойствие. Они такие же смешные, как великие комики, которые никогда не улыбаются.

Как-то раз к нам заехала знакомая с телевидения - сделать сюжет. В результате, у меня дома побывали, наверное, все всеукраинские и местные телеканалы. И, однажды, мне предложили попробовать себя на телевидении. Дело в том, что я ведь украиноязычный. А в Днепре в то время это было редкостью. Так я попал «11 телеканал». Мне поручили читать новости спорта и дали неделю испытательного срока. Дома я нашел орехи, запихивал их за щеки и так работал над дикцией. При этом, наверное, достал не только родных, но и сов. Но через неделю я уже был в прямом эфире. Со временем перешел на «34 канал». Там я уже работал как журналист. Потому что, считаю, каждый ведущий должен иметь журналистский опыт. Через несколько месяцев мне предложили вести утреннее шоу. Прекрасный и одновременно ужасный опыт, потому что надо было подниматься в половине пятого утра. Потом я перешел на ведение утренних новостей, совмещая с работой журналиста в течение дня. Это уже было легче, поскольку можно было вставать немного позже.

А правда, что на телеканале «Київ» ты оказался благодаря Ольге Сумской?

Не столько на телеканале, сколько в самой столице. Тут «виноваты» Оля и Руслана Писанка. Мне предложили вместе с Ольгой Сумской провести Международный фестиваль в Бердянске. Мы встретились перед фестивалем поработать над сценарием. Но настоящее знакомство состоялось накануне. Когда ехали из Запорожья в Бердянск в одной машине с Сумской, Виталием Борисюком и Русланой Писанкой. Это было нечто! Всю дорогу они рассказывали истории из своей жизни, анекдоты, приколы. Мы прохохотали весь путь до Бердянска. Потом, уже после фестиваля, они сказали: давай, переезжай в Киев, тебе в Днепре уже тесно.

И ты взял чемодан и вот так просто переехал?

А еще надо добавить, что это был переезд во время мирового финансового кризиса. Мы продали все и переехали в Киев. Без особой определенности и расчета на работу. Но я по натуре такой человек, который может поворачиваться, как голова у совы - хоть на 180, хоть на 270 градусов. Я очень доверяюсь счастливой судьбе и верю в нее. Люблю жизнь, природу, этот мир. Это любовь на грани иррационального, на уровне какого-то сверхвосприятия. Наверное, дельфины чувствуют себя так в океане, как я в нашем мире.

Я очень благодарен своим врагам, которые по разным причинам меня ненавидели. Некоторые, например, считали меня высокомерным. Просто потому, что я очень требователен к людям, не люблю вульгарный примитивизм. Или когда говорят: будь проще, отключай мозг. Мозг нам для того и дан, чтобы думать! Часть людей меня ненавидела за мой патриотизм. Например, еще в школе и медицинской академии я требовал, чтобы нам читали лекции на украинском языке. И преподаватели, к слову, со мной соглашались.

А как ты оказался на телеканале «Київ»?

Оказалось, в Киеве не так легко найти работу. Тем более, что я «заточен» на новости и серьезные темы. Потом мне пояснили, что на ТВ в столице просто так не попадают. Надо придумать свой проект и предложить. Из этого тоже ничего не получилось. Признаюсь, для меня это был сильный удар. Знакомая предложила пойти работать журналистом на «Черноморку». А потом я узнал, что появилась вакансия на ТРК «Київ». К слову, я ведь и до этого обращался на телеканал, оставлял свое резюме. Мне тогда сказали, что места нет. В общем, я пришел на конкурс. Было больше десятка кандидатов. Но я победил и меня взяли вести новости. Так что я попал на «Київ» со второго раза и работаю здесь уже с 2011 года. Правда, у меня был период, когда я уходил месяцев на девять. Хотел попробовать чего-то другого, какой-то перезагрузки в жизни. Потому что, когда долго занимаешься какой-то одной темой, становишься будто зашоренным. Пока я «перезагружался», опять позвали на «Київ»: попросили вернуться и пообещали, если понадобится, в любой момент отпустить. И если честно, мне нравится то, как сейчас телеканал начал меняться — это видно и в стиле подачи информации, и в картинке, и в проектах. И самое главное - в четко оформленной цели.

Людмила Троицкая

(переведено с украинского)