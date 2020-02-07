Дмитрий Комаров: Паузы в работе я посвящаю семье

Эксклюзив 7 февраля 2020 21:00 Александр Кива
Дмитрий Комаров: Паузы в работе я посвящаю семье

5 февраля в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - ведущий Мира наизнанку Дмитрий Комаров

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За то время, что мы не виделись с ведущим «Мира наизнанку» (1+1), в его жизни произошло два важных события: он женился и побывал в экспедиции, о которой очень давно мечтал, — в Китае. Так что поговорить было о чем… 

Дима, почему именно Китай? 

Это страна, которая сумасшедшими темпами идет вперед, но при этом умудряется сохранять традиции. Я бы сказал, страна будущего. И совершенно другой мир. Так что экспедиция в Китай не похожа ни на одну из предыдущих. Вообще, с каждой новой поездкой все сложнее удивлять зрителей и, прежде всего, себя. Но если я, много уже повидавший в жизни, впечатлен, значит, такая же реакция будет и у остальных. Китай в этом смысле превзошел все ожидания. 

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №7, 2020 от 5 февраля  в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

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