Блогер Ксения Манекен сразится с Таней Пренткович

16 марта на телеканале ТЕТ – премьера второго сезона реалити-шоу “СуперЖінка”.

Ранее телеканал ТЕТ сообщил , что в шоу примет участие, но оказывается, что это не единственный блогер первой четверки!

Ксения Манекен сразится с Татьяной за звание “СуперЖінки”. Ксения ведет свой блог в Инстаграм. Кроме блога Ксюша занимается фотографией и работает в брачном агентстве (знакомит украинских женщин с иностранцами). Девушка состоит в гражданском браке с диджеем. Ксения все время работает над собой, совершенствует свои формы, в частности, с помощью пластики. Своими главными преимуществами Ксения считает женскую мудрость и гармонию.

Конкурентками Татьяны и Ксении станут простая и народная героиня, Наталья и мама в декрете, Анастасия.

Наталья живет по принципу "муж голова, а женщина — шея". То есть, крутит им, как хочет. Девушка также ведет блог в Инстаграм. В своем блоге она показывает черные мамские будни.

А Настя почти полжизни провела в декрете, у девушки три дочери. Она замужем за успешным, в прошлом, футболистом.

Поженились супруги, когда она была еще совсем юной. Настя верит в силу мужской и женской энергий, деньги притягивает медитацией, а мужа вдохновляет благословением. Девушки первой четверки очень разные. Чтобы посмотреть, как устроен быт каждой из участниц премьерной недели, включайте ТЕТ уже 16 марта в 18:30.

Звание “СуперЖінки” и главный приз получит только одна!