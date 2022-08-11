Задоволення без розчарувань: як вибрати ідеальний вібратор

Реклама 11 серпня 2022 10:20 Редакция
Задоволення без розчарувань: як вибрати ідеальний вібратор
Задоволення без розчарувань
pixabay.com

Фахівці онлайн-магазину побутової техніки та електроніки Стилус розповіли, на що звернути увагу при купівлі вібратора та назвали моделі, які мають найбільший попит серед покупців у 2023 році.

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На сайті Stylus можливо купити вібратор та замовити доставку прямо додому.

На що звернути увагу при покупці

  • Наявність різноманітних режимів вібрацій: краще вибирати модель з декількома режимами, так як це дозволить налаштувати досвід під свої уподобання. 
  • Безшумність: краще вибирати прилад із технологією зниження шуму, це зробить застосування комфортнішим. 
  • Заряджання по USB: якщо вібратор оснащений вбудованим акумулятором і може бути заряджений через USB-порт, це додасть кілька очок у бік зручності та більш економічного використання. 
  • З яких матеріалів виготовлено: через специфіку застосування особливу увагу варто приділити матеріалам, які мають бути безпечними для тіла. Це може бути медичний силікон чи ABS-пластик. 
  • Наскільки зручне управління: деякі вібратори мають інтуїтивно зрозумілі кнопки або дистанційне керування для зручного використання та налаштування. 

Популярні моделі вібраторів у 2023 році

  • Satisfyer 1 Next Generation — девайс виконаний у сучасному та ергономічному дизайні, що забезпечує комфортне та зручне використання. Його головна особливість — широкий вибір швидкостей та програм стимуляції, а значить, його легко можна налаштувати під індивідуальні уподобання. Також пристрій водонепроникний — його можна використовувати в душі чи ванні. 
  • We-Vibe Date Night Set — призначений для парного використання. За допомогою спеціальної програми в смартфоні обидва вібратори можна синхронізувати та отримати яскраві емоції з партнером одночасно. У вібраторів із комплекту гладка та ніжна текстура, безпечна для шкіри. 
  • Lovense Lush 3 — вібратор забезпечує чудову стимуляцію клітора та вагінальної зони. Завдяки стабільній і потужній батареї девайс здатний на тривалі сесії без переривань. За допомогою спеціальної програми в смартфоні, можна змінювати інтенсивність стимуляції та вибирати відповідний режим. 
  • Satisfyer Partner — ще один вібратор у добірці призначений для парної гри. Завдяки своїй формі, забезпечує одночасну стимуляцію клітора та піхви, що призводить до потужних оргазмів та задоволення обох партнерів. У девайса м'яка та гладка текстура, що забезпечує комфортне та бархатисте відчуття при введенні. 
  • Satisfyer Pro Plus Vibration — пристрій комбінує вібрацію та стимуляцію всмоктування клітора. Завдяки потужним вібраціям та вакуумній стимуляції клітора досягаються сильні та тривалі оргазми. 

Детальніше ознайомитися з асортиментом та вибрати відповідний девайс можна в каталозі онлайн-магазину Стилус.

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