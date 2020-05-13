Качественный секс: ТОП-5 секретов, как доставить удовольствие мужчине

13 мая 2020 21:30 Антонина Старовойт
Качественный секс: ТОП-5 секретов, как доставить удовольствие мужчине
Качественный секс: ТОП-5 секретов, как доставить удовольствие мужчине
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Наука секса невероятна тонка и специфична. А девушки часто перекладывают всю ответственность на мужчину, ожидая только от него поступков.

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Но ведь все мы знаем, что секс - дело для двоих. Поэтому вам тоже необходимо знать маленькие секреты, которые помогут вам не только получать удовольствие в постели, но и доставлять его вашему партнеру. 

Перестаньте стесняться 

Особенно, когда речь идет о ваших отношениях с партнером, а не о сексе на один вечер. Помните, что мужчинам льстит, когда возле них находится уверенная в себе и своих желаниях девушка. А когда это еще и касается области секса, то они просто вне себя от восторга. Показывайте партнеру, что вам приятны его ласки, комплименты и внимание. Также не забывайте давать это все в ответ. Поверьте, он не только не останется равнодушным, но и точно заведется от подобных ваших действий. 

Говорите о сексе напрямую 

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Это не значит, что вам нужно набрасываться на мужчину. Достаточно просто откровенно говорить о ваших желаниях в сексе. Ведь как тогда вы сможете удовлетворить друг друга, если не понимаете ваших потребностей? Спрашивайте, как мужчине нравится и чего ему хочется. Но также не забывайте пробовать что-то новое и из ваших желаний. Слушайте свое тело, его сигналы - именно они должны стать вашим идентификатором удовольствия.

Делайте эротический массаж 

Главное в этом массаже - ваше обоюдное желание. Делайте его не просто так, а как благодарность за заслугу вашего партнера. Лучше предупредить заранее мужчину о намерении сделать ему подобный подарок. Уже сама мысль будет слегка его возбуждать на протяжение всего дня. Также вы можете добавить пикантности в этот массаж и встретить его в красивом белье. Поверьте, при таком никто не сможет устоять. 

Не гасите свет

Если мы, девушки, в большинстве своем чувствуем себя более уверенно при выключенном свете, то мужчины напротив - любят и глазами, и ушами. Вашему партнеру хочется видеть ваше лицо и тело. Будьте более чувственной и тактильной. Не стесняйтесь показывать, что вам хорошо. Вы можете издавать стоны, шептать партнеру на ушко милые слова или просто тяжело дышать. От последнего, к слову, они всегда в восторге.

Экспериментируйте 

В сексе главное не придаваться рутине, так как именно она способна поглотить ваши отношения с головой. Не бойтесь пробовать новые позы, места и образы. Во многом можно разнообразить интимную жизнь просто сменив прелюдии в кровати на такую же в ванной. Главное - проявить немного креатива и дать волю своим желаниям. 

Напомним, 

 

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