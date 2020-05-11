ТОП-5 привычек в сексе, которые вредят вашим отношениям

11 мая 2020 15:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 привычек в сексе, которые вредят вашим отношениям
ТОП-5 привычек в сексе, которые вредят вашим отношениям
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Секс - важная составляющая любых отношений. Ведь именно благодаря ему вы можете максимально сблизиться с партнером и получить удовольствие от вашего союза.

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Сегодня мы расскажем, какие привычки в вашей сексуальной жизни могут существенно негативно повлиять на отношения в целом. Главное - вовремя это заметить и начать работать над недостатками. 

Слишком быстрый контакт 

Секс не должен быть равен быстрому завтраку утром. Если у вас нет времени и вы хотите сделать работу "по-быстрому", лучше не беритесь за дело вообще. Качественный секс, как и любое дело, требует максимальной концентрации и сосредоточенности на процессе. Девушкам, к тому же, необходима прелюдия для достижения оргазма. Хотите долгосрочных и крепких отношений - уделяйте качественное время любовным утехам. 

Однообразие 

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Однообразие так же губительно для отношений, как и быстрота секса. Чтобы не устать друг от друга раньше времени , постарайтесь не останавливаться на 1-2 комфортных позах, которые уже давно надоели, а позвольте себе несколько смелых экспериментов. Для этого вам необходимо откровенно обсудить с партнером его предпочтения и самые сокровенные фантазии. 

Следите за гигиеной 

Также не стоит давать инфекциям дополнительный шанс поселиться в вашем теле. Лучше всего ходить в душ до и после секса. Чтобы не превращать это действие в очень официальное, вы можете принять душ вместе с партнером. Возможно, кровать вам дальше и не понадобится. Как вариант, вы можете разнообразить вашу сексуальную жизнь еще и тем, что периодически будете наслаждаться друг другом именно в ванной под струей теплой воды. 

Разговоры во время процесса 

Конечно, никто не запрещает шептать вам на ушко партнеру приятные слова или говорить ему, как вам приятно в данный момент. Важно не превращать ссору в секс и параллельно с процессом не выяснять отношения. Хоть пылкая ссора и может вызвать страсть и агрессивное соитие, решать вопросы таким способом - путь в конец. Поэтому постарайтесь следить за тем, чтобы не «сболтнуть лишнего», а все вопросы, не относящиеся к сексу, обсудить в другое время.

Отсутствие инициативы 

Секс - утеха для двоих. Поэтому и принимать участие в процессе следует тоже двоим партнерам. Чаще это касается девушек, которые строят из себя недотрог и предлагают парню сделать все самостоятельно. Конечно, он может, но, поверьте, на пользу отношениям это уж точно не пойдет. Чтобы избежать подобных неприятных моментов, достаточно просто выйти из образа скромницы и стать полноценным игроком на сексуальном поле. 

Напомним,

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ТОП-5 привычек в сексе, которые вредят вашим отношениям

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