ТОП-5 причин заниматься сексом по утрам

6 мая 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 причин заниматься сексом по утрам
ТОП-5 причин заниматься сексом по утрам
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Причин заниматься сексом суммарно и так более, чем достаточно. Но вот утренний секс во многом более полезен ночного.

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Сегодня мы расскажем, почему сексом полезнее и лучше во многих аспектах заниматься утром вместо ночи. Обязательно дочитайте до конца, чтобы окончательно убедиться во всех доводах. 

Улучшение работоспособности 

Во время секса наш организм вырабатывает гормон дофамин. В целом, он положительно влияет как на наш организм, так и на работу мозга. После 20-минутной зарядки утром вам можно даже не пить кофе: организм уже готов к бешеном ритма городской жизни. 

Здоровая кожа 

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Наверняка, ранее вы об этом не знали. Дело в том, что регулярный секс положительно влияет на женский гормональный фон. Соответсвенно, организм начинает в усиленном режиме восстанавливать наши волосы, ногти, а главное - кожу. 

Здоровая самооценка 

Вообще, здоровые отношения и секс во многом способствуют повышению нашей самооценки. Ведь именно от партнера зависит наша открытость к половым контактам и общее удовлетворение после процесса. И если ночью в темноте у него нет возможности рассмотреть ваше тело, то утром все видно как на ладони. Так что с самого утра вы можете получать комплименты в свой адрес. 

Налаженный сон 

Утренний секс особенно важен для нашей нервной системы. Именно в это время она только начинает запускаться, повышая заранее гормон стресса, что уже ближе к ночи может стать причиной проблем со сном. Секс же действует в этом случае как лекарство на наше здоровье. Если утром мы уделим ему 20 минут времени, то уже вечером будем испытывать здоровую усталость и желание восполнить ее снов. 

Хорошие отношения с партнером 

Утренний секс - залог крепких и здоровых отношений с партнером. Таким образом вы вдвоем начинаете день на позитивной ноте, что способствует эмоциональному сближению и обостренным чувствам любви друг к другу. Попробуйте попрактиковать утренний секс вместо позднего ночного и вы заметите, как изменятся ваши отношения в более положительную сторону. 

Напомним, 

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