Почему вы не можете испытать оргазм во время секса: главные причины

Оргазм для девушки весьма неоднозначная и часто стеснительная тема.

Оргазм - не конечная цель

Сегодня мы расскажем, почему девушки могут не испытывать оргазм , с чем это связано и так ли это страшно на самом деле.

Конечно, приятно финишировать вместе со своим партнером. Но секс не сводится только лишь к его получению. Если вы так думаете, то лучше сразу менять установки в голове. Ведь помимо оргазма, есть еще и прелюдия, которая во многом для девушек может затмить сам финиш. Измените свое мнение о сексе и психологические зажимы уйдут следом за этой же неправильной установкой.

На оргазм влияет много факторов

Не думайте только лишь о физическом удовольствии

Не стоит расстраиваться, если вы дважды или более не испытали оргазм. Дело в том, что он находится в нашей голове. И если на момент секса вы прокручиваете в голове рабочие вопросы, не можете сосредоточиться, а еще и испытали стресс в этот день - вероятность оргазма крайне мала. Лучше смиритесь с этим и ни в коем случае не вините никого за это.

Такое вы можете искать в связях на одну ночь. Если же речь идет о продолжительных отношениях и постоянном партнере, рассматривайте секс как одну из форм эмоциональной близости. Тогда вы сможете каждый раз достигать своей цели и испытывать эмоциональное удовольствие от процесса.

Оргазм не сводится к одному

Помимо вагинального (который, к слову, получить сложнее всего), существуют еще клиторальный и даже мыслительный оргазмы. Не зацикливайтесь только лишь на одном. Пробуйте новое в сексе - что-то наверняка доставит вам удовольствие.

Напомним,