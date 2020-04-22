Почему вы не можете испытать оргазм во время секса: главные причины
Оргазм для девушки весьма неоднозначная и часто стеснительная тема.
Оргазм - не конечная цель
Конечно, приятно финишировать вместе со своим партнером. Но секс не сводится только лишь к его получению. Если вы так думаете, то лучше сразу менять установки в голове. Ведь помимо оргазма, есть еще и прелюдия, которая во многом для девушек может затмить сам финиш. Измените свое мнение о сексе и психологические зажимы уйдут следом за этой же неправильной установкой.
На оргазм влияет много факторов
Не думайте только лишь о физическом удовольствии
Такое вы можете искать в связях на одну ночь. Если же речь идет о продолжительных отношениях и постоянном партнере, рассматривайте секс как одну из форм эмоциональной близости. Тогда вы сможете каждый раз достигать своей цели и испытывать эмоциональное удовольствие от процесса.
Оргазм не сводится к одному
Помимо вагинального (который, к слову, получить сложнее всего), существуют еще клиторальный и даже мыслительный оргазмы. Не зацикливайтесь только лишь на одном. Пробуйте новое в сексе - что-то наверняка доставит вам удовольствие.
Напомним,