Как понять, что вам не хватает опыта в сексе: ТОП-4 главных признака

Многие из нас наверняка задумывались о том, насколько они хороши в постели, а в каких случаях нужно бы еще набраться опыта и уверенности.

Вы переживаете только за свои ощущения

Сегодня мы поделимся главными признаками , указывающими на то, что вы пока что профан в любовных играх. К счастью, исправить это куда проще, чем вы думаете.

Хоть в реальной жизни эгоизм - далеко не самое худшее качество, но вот в сексе он может сделать плохо и вам, и партнеру. Вы не должны сосредотачивать все внимание только на своих ощущениях, ведь в сексе участвуют оба, а значит, и удовольствие должны получать тоже равноценно. Если вы думаете, что партнер не замечает вашего эгоизма во время секса, то вы глубоко ошибаетесь: это не только видно, но еще и очень хорошо чувствуется по вашим движениям. Как итог, не удивляйтесь, когда ссоры в отношениях участятся - никому не было приятно наблюдать такую картину.

Цель секса для вас - оргазм

Читайте также Секс как лекарство: ТОП-5 причин заниматься им чаще Многие девушки ошибочно полагают, что вся суть секса заключается именно в достижении оргазма. По статистике, из 10 половых контактов только 2 могут закончиться оргазмом в его чистом виде. Но женское тело устроено куда сложнее, чем мужское. Поэтому не стоит акцентировать все внимание только лишь на финальной мнимой точке наслаждения. Потому что потом, если вы останетесь неудовлетворенной, то будете искать проблему в партнере. А на самом то деле, можно просто сфокусировать внимание на процессе.

Вы не говорите о своих желаниях

У всех нас есть скрытые фантазии. Вот только кто-то не стесняется о них говорить, а для кого-то поделиться своими желаниями равнозначно тому, чтобы голым пройтись по торговому центру. Это говорит не только о вашей неуверенности в себе, но и о неопытности в сексе. Проанализируйте всю ситуацию еще раз. Секс - это в первую очередь наслаждение. Если вы его не получаете, то зачем тогда начинаете эту игру? Пока вы сами не придете к этой мысли, вы будете оставаться профаном.

Ваш партнер закрывается после секса

Секс едва ли не самый близкий и интимный процесс между двумя. Во время акта вы обмениваетесь своей энергией, чувствами, а потом в идеале лежите запыхавшиеся в обнимку, обсуждая разные мелочи. Тревожным звоночком является то, что партнер уходит в себя после связи. Вполне вероятно, что секс был не так хорошо. Попробуйте поговорить с ним об этом. Главное - не рубите с плеча и не высказывайте претензии.

Напомним,



