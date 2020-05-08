Невероятная правда о звездах: суеверия и вредные привычки в жизни артистов

8 мая 2020 22:36 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: суеверия и вредные привычки в жизни артистов
Невероятная правда о звездах: суеверия и вредные привычки в жизни артистов

В субботу, 9 мая, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новые выпуски проекта «Неймовірна правда про зірок» / Невероятная правда о звездах.

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые актуальные новости из жизни украинских и голливудских селебрити.

Звезды и их мамы: знаменитости расскажут о самом близком человеке – маме, а также как благодаря им они добились всего! Какие ритуалы перед выходом на сцену для украинских артистов являются обязательными? В какие суеверия они безоговорочно верят и почему?

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Вредные привычки звёзд: кто и от каких привычек не может избавиться и почему? Зрители услышат неожиданные признания из первых уст! Личная жизнь Егора Крутоголова: хорошо ли они с супругой знают друг друга? А также тест на знание половинки для Ольги Сумской и  Виталия Борисюка! Какие факты об их личной жизни удивят всех?  Смотрите это и многое другое в субботу, в 9:30 на СТБ! 

 

Напомним,

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