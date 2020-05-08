Невероятная правда о звездах: суеверия и вредные привычки в жизни артистов

В субботу, 9 мая, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новые выпуски проекта «Неймовірна правда про зірок» / Невероятная правда о звездах.

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Напомним,