Невероятная правда о звездах: суеверия и вредные привычки в жизни артистов
В субботу, 9 мая, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новые выпуски проекта «Неймовірна правда про зірок» / Невероятная правда о звездах.
Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили самые актуальные новости из жизни украинских и голливудских селебрити.
Звезды и их мамы: знаменитости расскажут о самом близком человеке – маме, а также как благодаря им они добились всего! Какие ритуалы перед выходом на сцену для украинских артистов являются обязательными? В какие суеверия они безоговорочно верят и почему?
Напомним,