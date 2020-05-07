Как разнообразить интимную жизнь и вернуть огонь в отношения: ТОП-5 советов
Отношения - каждодневный труд партнеров над собой. К сожалению, чем дольше длятся отношения, тем сложнее поддерживать огонек страсти и желания в них.
Играйте друг с другом
Выйдете за рамки мыслей о том, что секс начинается с постели. Во многом он там заканчивается (и то не стоит зацикливаться только на ней). А вот начинать можно с легкого заигрывания друг с другом. Это может быть флирт, соблазняющие слова и движения. Проявите всю креативность и прочувствуйте всю историю от начала возбуждения и до финального стона. Партнеры обычно любят, когда их пытаются таким образом соблазнить.
Говорите о своих желаниях
Будьте чувственны
Для девушек особенно важна прелюдия. По статистике, именно благодаря хорошей прелюдии в дальнейшем она может достичь оргазма. Не торопитесь переходить сразу к сексу. Попробуйте затянуть (но не надолго) прелюдию, уделяя максимум внимания партнеру. Прочувствуйте каждый этап секса и осознайте, что его суть не в концовке, а именно в самом процессе.
Меняйте локацию
Не стоит зацикливаться только лишь на кровати. В вашей квартире наверняка хватает места для других сексуальных подвигов. К примеру, попробуйте переместиться в ванную. Наверняка, вас будет заводить не только близость и влажность, но и легкая опасность. Ведь о скользкой поверхности никто не забыл, правда? Также пробуйте другие места в поле доступности. Диван, стол, кухня - проявите фантазию.
Говорите комплименты
Как для девушек, так и для мужчин они действительно важны. Если вам понравился секс, незамедлительно поделитесь вашими впечатлениями о нем с партнером. Таким образом вы сохраните здоровую самооценку друг у друга и замотивируете на новые свершения.
Напомним,
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