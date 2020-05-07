Как разнообразить интимную жизнь и вернуть огонь в отношения: ТОП-5 советов

Отношения - каждодневный труд партнеров над собой. К сожалению, чем дольше длятся отношения, тем сложнее поддерживать огонек страсти и желания в них.

Играйте друг с другом

Сегодня мы поделимся советами, как разнообразить секс в отношениях и с чего стоит начать. Важно стремиться исправить сложившуюся ситуацию вместе. Ведь только таким образом вы сможете достичь гармонии и взаимопонимания.

Выйдете за рамки мыслей о том, что секс начинается с постели. Во многом он там заканчивается (и то не стоит зацикливаться только на ней). А вот начинать можно с легкого заигрывания друг с другом. Это может быть флирт, соблазняющие слова и движения. Проявите всю креативность и прочувствуйте всю историю от начала возбуждения и до финального стона. Партнеры обычно любят, когда их пытаются таким образом соблазнить.

Говорите о своих желаниях

Будьте чувственны

Со временем желания могут меняться. И если ранее вы уже обсуждали этот вопрос, то сейчас не лишним будет осведомиться, не изменились ли пожелания вашей половинки. Старайтесь идти на уступки и эксперименты. В этой ситуации важно слушать и слышать желания друг друга.

Для девушек особенно важна прелюдия. По статистике, именно благодаря хорошей прелюдии в дальнейшем она может достичь оргазма. Не торопитесь переходить сразу к сексу. Попробуйте затянуть (но не надолго) прелюдию, уделяя максимум внимания партнеру. Прочувствуйте каждый этап секса и осознайте, что его суть не в концовке, а именно в самом процессе.

Меняйте локацию

Не стоит зацикливаться только лишь на кровати. В вашей квартире наверняка хватает места для других сексуальных подвигов. К примеру, попробуйте переместиться в ванную. Наверняка, вас будет заводить не только близость и влажность, но и легкая опасность. Ведь о скользкой поверхности никто не забыл, правда? Также пробуйте другие места в поле доступности. Диван, стол, кухня - проявите фантазию.

Говорите комплименты

Как для девушек, так и для мужчин они действительно важны. Если вам понравился секс, незамедлительно поделитесь вашими впечатлениями о нем с партнером. Таким образом вы сохраните здоровую самооценку друг у друга и замотивируете на новые свершения.

Напомним,