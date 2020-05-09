Идеальная прелюдия: ТОП-5 правил для начала хорошего секса

9 мая 2020 15:00 Антонина Старовойт
Идеальная прелюдия: ТОП-5 правил для начала хорошего секса
Идеальная прелюдия: ТОП-5 правил для начала хорошего секса
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Прелюдия - один из наиболее важных аспектов сексуальной жизни, который часто очень недооценивают.

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Сегодня мы поделимся главными советами идеальной прелюдии, которые помогут вам создать романическое настроение и разжечь страсть друг с другом. 

Не спешите 

Не относитесь к сексу как к пункту, где нужно поставить галочку. Делайте размеренные и постепенные движения. Лучше всего синхронно друг с другом. Конечно, страстный секс это тоже хорошо, но более медленная прелюдия сближает партнеров и дарит им чувственную связь. 

Говорите

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Не только женщины, но и мужчины любят падать на ухо и слушать комплименты в свою сторону. Чтобы не превращать прелюдию в парад комплиментов или игру в одни ворота, обязательно делайте это вместе и не перегибайте палку. Также не стоит превращать комплименты в поток мыслей. Ваши слова должны звучать уверенно, спокойно, а главное - возбуждающе. 

Проявите искренность 

Многим свойственно имитировать оргазм или удовольствие от секса. С прелюдией так поступают редко. К тому же, партнер видит вашу незаинтересованность в ней. Попробуйте найти в прелюдии очевидные плюсы и не думать, что это скучно и неинтересно. Ее можно сделать куда более интересной, чем вы думали. Главное - помнить о том, что все зависит от вашей креативности. 

Представьте, что это ваш первый раз 

Игры с разумом подобного рода действуют весьма возбуждающе на разум человека. Если вы хотите доставить себе больше удовольствия, представьте, будто сейчас будет происходит ваш первый раз. Только опустите все неловкости, сопутствующие ему, и насладитесь мыслью первых ласк и прикосновений. 

Будьте внимательны 

Прелюдия не должна быть рассчитана только лишь на кого-то одного. Здесь важно осознавать о ее важности для дальнейшего секса. Хорошая прелюдия = хороший секс. Хотите получить удовольствие в конце, потрудитесь немного в самом начале. 

Напомним, 

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