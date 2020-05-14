Секс после 40: главные особенности и приятные открытия

14 мая 2020 21:30 Антонина Старовойт
Секс после 40: главные особенности и приятные открытия
Секс после 40: главные особенности и приятные открытия
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Секс - приятное занятие в любом возрасте. Однако все чаще мы сталкивается с мнением, что возраст мешает испытывать более яркие ощущения, а желание и вовсе постепенно сходит к нулю.

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К счастью, это большая ошибка. Секс после 40 может только открыть вам дверь в новую интимную жизнь, которая, возможно, покажется более насыщенной и интересной. Главное - понимать, чего ожидать, а что уже вряд ли случится. 

Продлевайте прелюдию 

Женский организм посыле 40 прекращает вырабатывать в больших количествах гормоны, которые отвечают за сексуальное возбуждение. Соответственно, для комфортна и приятного секса необходимо больше времени уделить прелюдию. Здесь нужна коллективная работа. Женщине нужно осознать, что ничего страшного не происходит и не расстраиваться при отсутствии возбуждения. Мужчине стоит взять инициативу больше на себя и принять тот факт, что с возрастом тело начинает замедлять свои процессы. 

Помните о сердце 

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Секс можно считать еще и интенсивным кардиоупражнением. Он безоговорочно полезен как для сердца, так и для сосудов. Но чтобы усилить эффект от этих тренировок, стоит не забывать о спорте и в обычное время. К примеру, записаться в бассейн либо кататься на выходных на велосипеде. Чем чаще вы занимаетесь спортом, тем лучше будет секс.

Желание может пропадать 

После 40 лет женщины могут столкнуться с тем, что их либидо будет постепенно идти на спад. К счастью, это не навсегда. Подобные периоды присущи каждой женщине 40+ и говорят только лишь о том, что тело постепенно меняется. Так что вам уж точно не стоит изнурять себя психологическими атаками из-за отсутствия желания. Объясните это вашему партнеру и ждите, когда оно повысится. 

Пользуйтесь лубрикантом

Для женщин в возрасте важно иметь всегда под рукой баночку со смазкой. Дело в том, что у многих женщин после 40 лет появляется неприятная сухость. Связана эта проблема с понижением эстрогенов в организме. А эти гормоны напрямую отвечают за количество смазки во время секса. Поэтому для избежания травм вашего влгалащиа, лучше приобретите лубрикант, который улучшит ваш секс в два раза. 

Напомним, 

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