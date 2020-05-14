Секс после 40: главные особенности и приятные открытия

Секс - приятное занятие в любом возрасте. Однако все чаще мы сталкивается с мнением, что возраст мешает испытывать более яркие ощущения, а желание и вовсе постепенно сходит к нулю.

Продлевайте прелюдию

К счастью, это большая ошибка. Секс после 40 может только открыть вам дверь в новую интимную жизнь, которая, возможно, покажется более насыщенной и интересной. Главное - понимать, чего ожидать, а что уже вряд ли случится.

Женский организм посыле 40 прекращает вырабатывать в больших количествах гормоны, которые отвечают за сексуальное возбуждение. Соответственно, для комфортна и приятного секса необходимо больше времени уделить прелюдию. Здесь нужна коллективная работа. Женщине нужно осознать, что ничего страшного не происходит и не расстраиваться при отсутствии возбуждения. Мужчине стоит взять инициативу больше на себя и принять тот факт, что с возрастом тело начинает замедлять свои процессы.

Помните о сердце

Желание может пропадать

Секс можно считать еще и интенсивным кардиоупражнением. Он безоговорочно полезен как для сердца, так и для сосудов. Но чтобы усилить эффект от этих тренировок, стоит не забывать о спорте и в обычное время. К примеру, записаться в бассейн либо кататься на выходных на велосипеде. Чем чаще вы занимаетесь спортом, тем лучше будет секс.

После 40 лет женщины могут столкнуться с тем, что их либидо будет постепенно идти на спад. К счастью, это не навсегда. Подобные периоды присущи каждой женщине 40+ и говорят только лишь о том, что тело постепенно меняется. Так что вам уж точно не стоит изнурять себя психологическими атаками из-за отсутствия желания. Объясните это вашему партнеру и ждите, когда оно повысится.

Пользуйтесь лубрикантом

Для женщин в возрасте важно иметь всегда под рукой баночку со смазкой. Дело в том, что у многих женщин после 40 лет появляется неприятная сухость. Связана эта проблема с понижением эстрогенов в организме. А эти гормоны напрямую отвечают за количество смазки во время секса. Поэтому для избежания травм вашего влгалащиа, лучше приобретите лубрикант, который улучшит ваш секс в два раза.

Напомним,