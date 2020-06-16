Елену Зеленскую госпитализировали в больницу из-за коронавируса

В минувшую пятницу первая леди Украины Елена Зеленская шокировала публику неожиданным заявлением.

На своих страницах в социальных сетях супруга президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что она не смогла уберечь себя от заражения коронавирусом.

Тогда Елена написала, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении, а также изолирована от супруга и двоих детей – сына Кирилла и дочки Александры.

Первая леди Украины Елена Зеленская с мужем / instagram.com/olenazelenska_official

Но спустя четыре дня ситуация с состоянием здоровья первой леди Украины явно усугубилась. Сегодня утром пресс-служба Офиса президента сообщила, что Елена Зеленская была госпитализирована в больницу с двусторонней пневмонией.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести, - пишет Офис президента. - ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей.

Первая леди Украины Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Отметим, на 16 июня 2020 года в Украине насчитывается 32 476 заразившихся вирусом COVID-19, из них умерших – 912.

Напомним,