Елену Зеленскую госпитализировали в больницу из-за коронавируса
16 июня 2020 15:00
Юлия Крутиева
Первая леди Украины Елена Зеленская
instagram.com/olenazelenska_official
В минувшую пятницу первая леди Украины Елена Зеленская шокировала публику неожиданным заявлением.
На своих страницах в социальных сетях супруга президента Украины Владимира Зеленского
сообщила, что она не смогла уберечь себя от заражения коронавирусом.
Тогда Елена написала, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении, а также изолирована от супруга и двоих детей – сына Кирилла и дочки Александры.
Первая леди Украины Елена Зеленская с мужем / instagram.com/olenazelenska_official
Но спустя четыре дня ситуация с состоянием здоровья первой леди Украины явно усугубилась. Сегодня утром пресс-служба Офиса президента сообщила, что Елена Зеленская была госпитализирована в больницу с двусторонней пневмонией.
Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести, - пишет Офис президента. - ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей.
Первая леди Украины Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official
Отметим, на 16 июня 2020 года в Украине насчитывается 32 476 заразившихся вирусом COVID-19, из них умерших – 912.
Напомним,