Елену Зеленскую госпитализировали в больницу из-за коронавируса

16 июня 2020 15:00 Юлия Крутиева
Елену Зеленскую госпитализировали в больницу из-за коронавируса
Первая леди Украины Елена Зеленская
instagram.com/olenazelenska_official

В минувшую пятницу первая леди Украины Елена Зеленская шокировала публику неожиданным заявлением.

Читайте такжеСветлана Тарабарова рассказала, какой подарок она сделала папе с первой зарплаты
На своих страницах в социальных сетях супруга президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что она не смогла уберечь себя от заражения коронавирусом.

Тогда Елена написала, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении, а также изолирована от супруга и двоих детей – сына Кирилла и дочки  Александры.

Первая леди Украины Елена Зеленская с мужем / instagram.com/olenazelenska_official
Читайте такжеДженнифер Лопес сообщила о пополнении в семье
Но спустя четыре дня ситуация с состоянием здоровья первой леди Украины явно усугубилась. Сегодня утром пресс-служба Офиса президента сообщила, что Елена Зеленская была госпитализирована в больницу с двусторонней пневмонией.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести, - пишет Офис президента. - ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей.

Первая леди Украины Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official
Отметим, на 16 июня 2020 года в Украине насчитывается 32 476 заразившихся вирусом COVID-19, из них умерших – 912.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости карантин Елена Зеленская коронавирус коронавирус 2020

Материалы по теме

Аферисты в сетях: Елену-Кристину Лебедь поджег "одноклассник" на свидании
Новости

Аферисты в сетях: Елену-Кристину Лебедь поджег "одноклассник" на свидании
Оскар: стало известно, пройдет ли премия в 2021 году
Новости

Оскар: стало известно, пройдет ли премия в 2021 году
Почему вы испытываете боль во время и после секса: ТОП-4 неочевидные причины
ЗОЖ

Почему вы испытываете боль во время и после секса: ТОП-4 неочевидные причины
Зараженную коронавирусом жену Владимира Зеленского госпитализировали в больницу
Новости

Зараженную коронавирусом жену Владимира Зеленского госпитализировали в больницу

Популярное на сайте

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

ТОП-5 советов, как сохранить здоровье роговицы при ношении контактных линз

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK