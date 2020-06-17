В Италии раскрыли стоимость вакцины от коронавируса

17 июня 2020 23:00 Алла Лысак
В Италии раскрыли стоимость вакцины от коронавируса
В Италии раскрыли стоимость вакцины от коронавируса
pixabay.com

Министерство здравоохранения Италии сообщило об условиях распространения вакцины от коронавируса.

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По данным министерства, изготовленная медиками вакцина от COVID-19 будет распространяться бесплатно, первыми ее смогут использовать люди, входящие в группы риска (пожилые, с хроническими заболеваниями, диабетом). 

Себестоимость одной дозы составит 2,5 евро.  

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Заплатят за изготовление вакцины непосредственно правительства стран, вошедшие в альянс, созданный специально для разработки лекарства (Италия, Франция, Германия, Нидерланды). На каждую страну ложится обязанность перечислить изготовителям 750 млн евро за выпуск 300 млн доз, сообщает агентство  Reuters.

Вакцина является единственным способом решить проблему коронавируса. Это глобальное общественное благо, а не привилегия избранных.

Напомним,

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