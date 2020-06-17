В Италии раскрыли стоимость вакцины от коронавируса
17 июня 2020 23:00
В Италии раскрыли стоимость вакцины от коронавируса
pixabay.com
Министерство здравоохранения Италии сообщило об условиях распространения вакцины от коронавируса.
вакцина от COVID-19 будет распространяться бесплатно, первыми ее смогут использовать люди, входящие в группы риска (пожилые, с хроническими заболеваниями, диабетом).
Себестоимость одной дозы составит 2,5 евро.
Вакцина является единственным способом решить проблему коронавируса. Это глобальное общественное благо, а не привилегия избранных.
Напомним,