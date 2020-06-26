Билл Гейтс назвал вакцину от коронавируса мрачной историей

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс пожаловался, что история с вакциной против COVID-19 видится ему мрачной историей.

Не секрет, что любители теорий заговора часто используют имя Билла Гейтса, намекая на его причастность к возникновению пандемии . Но сам Гейтс больше думает о том, что люди продолжают страдать от нового коронавируса.

По самым оптимистичным прогнозам, вакцину человечество получит лишь в 2021 году, значит, без нее придется пережить осеннюю вспышку.

Не исключено, что за это время сам вирус мутирует.

Есть трудности и при разработке самой вакцины, из-за того, что весь мир ждет это лекарство, ученые вынуждены сокращать время испытаний для разных возрастных групп и для беременных женщин.

По мнению миллиардера, не все люди захотят принимать такую вакцину, однако он выразил надежду, что хотя бы 70% согласятся использовать лекарство. Вакцина не только должна спасти человека от осложнений, но и блокировать распространение.

Напомним,