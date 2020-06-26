Билл Гейтс назвал вакцину от коронавируса мрачной историей
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс пожаловался, что история с вакциной против COVID-19 видится ему мрачной историей.
По самым оптимистичным прогнозам, вакцину человечество получит лишь в 2021 году, значит, без нее придется пережить осеннюю вспышку.
Не исключено, что за это время сам вирус мутирует.
Есть трудности и при разработке самой вакцины, из-за того, что весь мир ждет это лекарство, ученые вынуждены сокращать время испытаний для разных возрастных групп и для беременных женщин.
Напомним,