Ученые: легкая форма коронавируса вызывает опасные состояния

8 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Ученые: легкая форма коронавируса вызывает опасные состояния
Ученые: легкая форма коронавируса вызывает опасные состояния

Переболеть легкой формой коронавируса — своеобразное везение в условиях пандемии. Но даже в этом случае COVID-19 может подкосить здоровье человека.

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Коронавирус у пациентов, которые перенесли заболевание легко, влияет на кровь, провоцирует образование сгустков и тяжелых инсультов, об этом сообщил профессор нейрохирургии Кристофер Келлнер. 

По его словам, подобные симптомы были замечены у людей, которых даже не госпитализировали после подтверждения диагноза коронавируса. У многих из них не было сопутствующих заболеваний, да и средний возраст людей с пост-коронавирусными проблемами составляет всего 30 лет.

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Соответствующие выводы дополняют информацию, собранную другими врачами, например, о депрессиях, хронической усталости и обострении болезней легких, почек и печени.  

Ученые из Нидерландов опросили 1620 пациентов с коронавирусом и выяснили, что около 88% чувствовали хроническую усталость, 75% жаловались на затрудненное дыхание, а 45% беспокоила тяжесть в груди. И все это после того, как коронавирус отступил, а именно, его не выявили в их анализах. 

Напомним,

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