Ученые нашли способ уничтожать коронавирус за несколько секунд

20 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Ученые нашли способ уничтожать коронавирус за несколько секунд
Ученые нашли способ уничтожать коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовое излучение, которое попадает в летнее время а атмосферу Земли, способно уничтожить COVID-19.

Профессор Миланского университета Марио Клеричи сообщил о проведении эксперимента с коронавирусом и ультрафиолетом.

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По его словам, ученые поместили частицы вируса в капли воды, чтобы по структуре среда была похода на слюну, которая оказывается в окружающем пространстве во время кашля. Эти капли с коронавирусом подвергли ультрафиолетовому излучению. 

Оказалось, что УФ-лучи могут быть грозным оружием против пандемии, даже в малых дозах они за несколько секунд вывели из строя вирусные частицы.  

Мы доказали, что инактивация коронавируса происходит за несколько секунд, если возбудитель находится в жидкой среде.

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Вероятно, солнечные лучи все-таки помогают сдерживать пандемию, отметил профессор. Спад заболеваемости наблюдается в странах с солнечных и жарким климатом, а в Индии и Пакистане, где климат муссонный (предусматривает осадки и мало солнечных дней), количество заболевших растет. 

Напомним,

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