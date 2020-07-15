США анонсировали производство вакцины от коронавируса до конца лета
В США сообщили, что производство вакцины может начаться до конца лета.
Вероятно, в течение четырех-шести недель начнется производство!— сообщает источник в белом доме, на которого ссылается CNBC.
Остается открытым и вопрос эффективности вакцины. Иммунный ответ при тестировании был получен, но он не продержался длительное время. Уже через 2 месяца количество антител у переболевших коронавирусом существенно снижалось, особенно у тех, кто перенес COVID-19 без симптомов.
Напомним,