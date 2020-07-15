США анонсировали производство вакцины от коронавируса до конца лета

В США сообщили, что производство вакцины может начаться до конца лета.

Исследователи в Соединенных Штатах Америки активно продолжают работать над производством вакцины от коронавируса

Вероятно, в течение четырех-шести недель начнется производство!

— сообщает источник в белом доме, на которого ссылается CNBC.

По оптимистичным прогнозам, до конца года фармацевтические компании в США смогут выпустить почти 300 млн доз вакцины. Однако и этого недостаточно для обеспечения лекарством всех основных групп риска.

Остается открытым и вопрос эффективности вакцины. Иммунный ответ при тестировании был получен, но он не продержался длительное время. Уже через 2 месяца количество антител у переболевших коронавирусом существенно снижалось, особенно у тех, кто перенес COVID-19 без симптомов.

Напомним,