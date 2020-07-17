Ученые рассказали, как поведет себя коронавирус осенью 2020 года

Надежды на снижение темпов распространения коронавируса в теплое время года уже себя не оправдали.

Вирус COVID-19 оказался более стойким, чем предполагали ученые. Несмотря на высокую температуру воздуха, его распространение не прекратилось, а лишь немного замедлилось. В некоторых регионах ситуация остается такой же сложной, как и весной, а в Киеве с сегодняшнего дня ужесточают карантин.

По мнению научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, которого цитирует ВВС, до создания работающей вакцины коронавирус не даст о себе забыть.

Я думаю, что нас ожидают волны пандемии в течение нескольких лет. И очень высока вероятность, что следующая волна начнется этой осенью и продлится всю зиму. Это особенно опасно из-за того, что распространяться будут и штаммы гриппа.

В США обещают вакцину уже к концу лета, но и здесь есть свои нюансы: во-первых, придется произвести очень много образцов, чтобы обеспечить защитой всех людей в группах риска, во-вторых, ученые пока не знают, как сделать иммунитет против коронавируса постоянным.

Напомним,