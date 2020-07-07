Миру грозит новая пандемия? В Китае обнаружили бубонную чуму
После коронавируса мир остро реагирует на информацию о новых вирусах и бактериальных возбудителях.
Пока непонятно, как он заразился, поэтому местные власти на всякий случай ввели запрет на поедания мяса животных, которые могут переносить чуму.
Что такое бубонная чума?
Бубонную чуму провоцирует бактерия Yersinia pestis, живущая в организме грызунов. Основными переносчиками заболевания являются блохи.
Да, это та самая чума, которая спровоцировала самую смертоносную пандемию в историю человечества, которую мы знаем как черную смерть.
До момента появления антибиотиков чума фактически всегда вела к смерти. В средние века на общем фоне антисанитарии вспышки чумы происходили постоянно, раз в несколько десятилетий. Сегодня врачи могут успешно лечить чуму, однако важно своевременно обратиться за помощью и антибиотиком.
Не стоит относиться к чуме легкомысленно, в период с 2010 по 2015 в мире зафиксировали более 3 000 случаев заболевания, 584 человека скончались.
Симптомы бубонной чумы
Грозит ли нам новая пандемия?
Бубонная чума — не вирус, это бактериальное заболевание, против которого у человечества уже есть антибиотики. Нам не придется изобретать вакцину, как в случае с коронавирусом, мы уже готовы к борьбе. Шансы, что вспышка в Китае перерастет в пандемию, ничтожно малы. Но правило чистых рук никто не отменял!
Напомним,