Миру грозит новая пандемия? В Китае обнаружили бубонную чуму

7 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Миру грозит новая пандемия? В Китае обнаружили бубонную чуму
Миру грозит новая пандемия? В Китае обнаружили бубонную чуму

После коронавируса мир остро реагирует на информацию о новых вирусах и бактериальных возбудителях.

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На днях в СМИ появилась информация о вспышке бубонной чумы в округе Внутренняя Монголия (северо-западная часть Китая). Нулевым пациентом стал местный пастух, которого уже госпитализировали в клинику. 

Пока непонятно, как он заразился, поэтому местные власти на всякий случай ввели запрет на поедания мяса животных, которые могут переносить чуму. 

Что такое бубонная чума?

Бубонную чуму провоцирует бактерия Yersinia pestis, живущая в организме грызунов. Основными переносчиками заболевания являются блохи.

Да, это та самая чума, которая спровоцировала самую смертоносную пандемию в историю человечества, которую мы знаем как черную смерть.

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Заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, имеет ряд специфических симптомов, например, образует темно-красные и очень болезненные вздутия в области лимфоузлов. 

Миру грозит новая пандемия? В Китае обнаружили бубонную чуму

До момента появления антибиотиков чума фактически всегда вела к смерти. В средние века на общем фоне антисанитарии вспышки чумы происходили постоянно, раз в несколько десятилетий. Сегодня врачи могут успешно лечить чуму, однако важно своевременно обратиться за помощью и антибиотиком.

Не стоит относиться к чуме легкомысленно, в период с 2010 по 2015 в мире зафиксировали более 3 000 случаев заболевания, 584 человека скончались.

Симптомы бубонной чумы

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Инкубационный период чумы составляет от двух до шести дней, лимфоузлы воспаляются, образуют своеобразные бубны, которые могут достигать величины куриного яйца. Кроме того, человек страдает от высокой температуры, мышечной и головной боли. 

Грозит ли нам новая пандемия?

Бубонная чума — не вирус, это бактериальное заболевание, против которого у человечества уже есть антибиотики. Нам не придется изобретать вакцину, как в случае с коронавирусом, мы уже готовы к борьбе. Шансы, что вспышка в Китае перерастет в пандемию, ничтожно малы. Но правило чистых рук никто не отменял!

Миру грозит новая пандемия? В Китае обнаружили бубонную чуму

Напомним,

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