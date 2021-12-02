Доктор Комаровский объяснил, нужно ли парить ноги при простуде и других болезнях

Доктор Комаровский объяснил, нужно ли парить ноги при простуде и других болезнях

Вы парили ноги в детстве, когда простужались? Нет? Тогда вам повезло. А вот остальным врачи ожоговых центров сочувствуют.

Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» поделился своими впечатлениями от этой процедуры и объяснил, почему мы продолжаем так делать.

Если в вашей семье было принято парить ноги при любой болезни, то вы абсолютно убеждены в том, что это помогает, – объяснил позицию многих родителей Евгений Комаровский. – Но на самом деле процедура «парить ноги» не имеет никакого отношения к цивилизованной медицине.

Доктор Комаровский / пресс-служба канала Украина

По словам врача-педиатра высшей категории, самое страшное то, что родители подливают кипяток в таз, куда дети опускают ножки. Поэтому огромное количество ошпаренных детей потом поступает в больницу. И врачи ожоговых центров хватаются за голову при виде очередного ребенка после того, как родители своими руками обожгли ему ноги кипятком.

Много лет назад даже в учебниках для фельдшеров писали, что горячие ножные ванны – это когда температура воды 40°C, – сказал доктор Комаровский. – Но для многих родителей – это недостаточно горячо. Им нужно, чтобы пекло!

Мало того, бабушки и дедушки убеждают молодых родителей, что это правильно: раньше все так лечились от простуды и других болезней.

В любом случае, даже если вам помогает ванночка 40°C, то эффект в основном психотерапевтический, – сказал кандидат медицинских наук.

Напомним,