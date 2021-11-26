Насморк у ребенка – что делать: ответ доктора Комаровского

Насморк у ребенка – что делать: ответ доктора Комаровского

Снова насморк, но капли не помогают? Многие родители совершают одну и ту же ошибку из года в года, не обращая внимание на самое главное.

Доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» объяснил, на что может указывать такой симптом как заложенный нос.

«Почему у моего ребенка постоянно насморк?», «Никакие капли не помогают», «Наверно, нужно купить какие-то зарубежные препараты». У Евгения Комаровского совершенно другое мнение по поводу этой проблемы.

«Почему родители пытаются вылечить насморк? Ведь это не болезнь, а симптом, – сказал доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною». – Первое, что нужно сделать при насморке – это поставить диагноз».

Ведь когда нос заложен, данный симптом указывает сразу на несколько заболеваний. Это может быть:

бактериальная инфекция,

проявление аллергического заболевания либо черепно-мозговой травмы,

острый аллергический ринит. В таком случае необходимо найти источник аллергии или проверить изменения параметров окружающей среды,

хронический аденоидит, поэтому нос постоянно заложен. И тогда нужно удалить аденоиды,

ОРВИ. Поэтому насморк надо перетерпеть. Главное – не дать засохнуть слизи внутри носа. Поэтому регулярно капаем солевые капли, поддерживаем оптимальные параметры температуры воздуха, и за 5-7 дней ребенок выздоровеет.

Насморк также может быть реакцией на параметры воздуха, например, на его сухость, избыток пыли или табачного дыма.

Когда длительное время у ребенка есть какой-то симптом, и вы понятия не имеете, с каким заболеванием он связан, первое, что нужно сделать – «превратить» симптом в диагноз. А это может сделать только врач», – объяснил педиатр высшей категории в интервью для канала «Украина.

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