Насморк у ребенка – что делать: ответ доктора Комаровского
Снова насморк, но капли не помогают? Многие родители совершают одну и ту же ошибку из года в года, не обращая внимание на самое главное.
«Почему у моего ребенка постоянно насморк?», «Никакие капли не помогают», «Наверно, нужно купить какие-то зарубежные препараты». У Евгения Комаровского совершенно другое мнение по поводу этой проблемы.
«Почему родители пытаются вылечить насморк? Ведь это не болезнь, а симптом, – сказал доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною». – Первое, что нужно сделать при насморке – это поставить диагноз».
Ведь когда нос заложен, данный симптом указывает сразу на несколько заболеваний. Это может быть:
- бактериальная инфекция,
- проявление аллергического заболевания либо черепно-мозговой травмы,
- острый аллергический ринит. В таком случае необходимо найти источник аллергии или проверить изменения параметров окружающей среды,
- хронический аденоидит, поэтому нос постоянно заложен. И тогда нужно удалить аденоиды,
- ОРВИ. Поэтому насморк надо перетерпеть. Главное – не дать засохнуть слизи внутри носа. Поэтому регулярно капаем солевые капли, поддерживаем оптимальные параметры температуры воздуха, и за 5-7 дней ребенок выздоровеет.
Насморк также может быть реакцией на параметры воздуха, например, на его сухость, избыток пыли или табачного дыма.
Когда длительное время у ребенка есть какой-то симптом, и вы понятия не имеете, с каким заболеванием он связан, первое, что нужно сделать – «превратить» симптом в диагноз. А это может сделать только врач», – объяснил педиатр высшей категории в интервью для канала «Украина.
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