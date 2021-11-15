Доктор Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет

15 ноября 2021 21:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Доктор Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет
Доктор Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет
pixabay.com

Когда дети начинают ходить в детский сад, то часто болеют. Эту тенденцию замечают многие родители. Доктор Евгений Комаровский ответил, в чем причина и на что важно обратить внимание.

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Врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» объяснил: если ребенок постоянно болеет и выздоравливает, значит, у организма хватает сил справиться с заболеванием. Другое дело, если каждая вирусная инфекция превращается в «карнавал» с кучей антибиотиков, с осложнениями и госпитализацией. Тогда детей нужно защищать от источников заболеваний.

Если ваш ребенок выздоравливает в течение 5-7 дней быстро и без осложнений, без использования огромного количества лекарств, то нет ничего плохого в том, что он заболел. Это формирование нормальной иммунной системы и профилактика аллергических заболеваний, – объяснил доктор Комаровский. – Продолжайте ходить в детский садик.

Доктор Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет / pixabay.com

Очень часто причина не в ребенке, а в несоблюдении администрацией детского сала санитарно-гигиенических норм и правил для детских дошкольных учреждений.

Когда вы выбираете детский садик, то обратите внимание на то, чтобы помещение проветривалось, влажность воздуха была от 40 до 60%, воспитатели не заставляли детей есть, малыши гуляли на свежем воздухе в любую погоду минимум 4 часа в сутки, а персонал был привит от гриппа.

Очень часто в детских садах много ковров, мебели и мягких игрушек, что тоже не соответствует санитарным нормам. А ведь дети находятся на одной территории практически весь день.

Если ваш ребенок постоянно болеет – меняйте детский сад, а не ищите средства от всех вирусов, – посоветовал врач-педиатр высшей категории.

Доктор Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в садик и часто болеет / pixabay.com

Напомним,

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