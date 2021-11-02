Доктор Комаровский рассказал о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Доктор Комаровский рассказал о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Доктор Евгений Комаровский настаивает, что первую дозу вакцины от коронавируса можно делать большинству.

Если после первой дозы прививки у человека не поднялась температура и нет острой инфекционной болезни, то можно вакцинироваться повторно, такое мнение выразил известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский.

Явным противопоказанием к второй дозе может быть острая аллергическая реакция. Но противопоказанием к первой дозе наличие у человека аллергии не является.

Комаровский также ответил на вопрос, стоит ли делать прививку при проблемах с сердцем.

Он подчеркнул, что сам коронавирус несет в себе гораздо большую угрозу тяжелой болезни и смерти, чем прививка.

То есть вакцинироваться я боюсь, а болеть – не боюсь?

Напомним,