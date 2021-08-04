ТОП-5 признаков тромбоза, игнорировать которые опасно для жизни

ТОП-5 признаков тромбоза, игнорировать которые опасно для жизни

Тромб - это кровяной сгусток, который образуется в сосудах вследствие повреждения их стенок. Наличие тромба в организме может привести даже к летальному исходу, поэтому важно знать первые признаки тромбоза.

Частое головокружение

При затрудненном дыхании и боли в груди у человека начинает кружиться голова и такое состояние может привести даже к обмороку.

Ускоренная работа сердца

Сильная головная боль

Если сердце бьется слишком часто, это может свидетельствовать о легочной эмболии. Такой симптом нельзя игнорировать, поскольку, возможно, тромб находится рядом с легкими, провоцируя тем самым недостаток кислорода и учащенное сердцебиение.

Если боль невыносимая и устранить его не получается с помощью обычных препаратов, может быть, в головном мозге образовался тромб.

В этом случае нужна срочная консультация специалиста.

Боль в ногах

Отеки конечностей

Особо следует насторожиться, если боль резкая, сильная и ощущается в области икроножных мышц.

Если ноги стали отекать на участке, где расположена косточка, то не исключено, что это симптом тромбоза.

Напомним,