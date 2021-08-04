ТОП-5 признаков тромбоза, игнорировать которые опасно для жизни

4 августа 2021 12:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

ТОП-5 признаков тромбоза, игнорировать которые опасно для жизни
ТОП-5 признаков тромбоза, игнорировать которые опасно для жизни
pixabay.com

Тромб - это кровяной сгусток, который образуется в сосудах вследствие повреждения их стенок. Наличие тромба в организме может привести даже к летальному исходу, поэтому важно знать первые признаки тромбоза.

 Частое головокружение

При затрудненном дыхании и боли в груди у человека начинает кружиться голова и такое состояние может привести даже к обмороку.

Ускоренная работа сердца 

Читайте такжеРаботающий кондиционер может быть опасен для здоровья
Если сердце бьется слишком часто, это может свидетельствовать о легочной эмболии. Такой симптом нельзя игнорировать, поскольку, возможно, тромб находится рядом с легкими, провоцируя тем самым недостаток кислорода и учащенное сердцебиение.

Сильная головная боль

Если боль невыносимая и устранить его не получается с помощью обычных препаратов, может быть, в головном мозге образовался тромб.

В этом случае нужна срочная консультация специалиста.

Боль в ногах

Читайте такжеКак сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски
Особо следует насторожиться, если боль резкая, сильная и ощущается в области икроножных мышц.

Отеки конечностей

Если ноги стали отекать на участке, где расположена косточка, то не исключено, что это симптом тромбоза.

Напомним,

Облако тегов

здоровье здоровье и красота учения

Материалы по теме

4 продукта, которые помогут побороть повышенное давление
Еда и рецепты

4 продукта, которые помогут побороть повышенное давление
Магнитные бури 4 августа 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 4 августа 2021 в Украине
Как избавиться от отеков и синяков под глазами: советы косметолога
ЗОЖ

Как избавиться от отеков и синяков под глазами: советы косметолога
Ксения Мишина рассказала о проблемах со здоровьем: Перед съемками пришлось ехать к врачам
Новости

Ксения Мишина рассказала о проблемах со здоровьем: Перед съемками пришлось ехать к врачам

Популярное на сайте

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?

Какие слова следует говорить партнеру во время секса, если вы давно в браке?
Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник

День независимости Украины: сколько дней будем отдыхать на праздник
Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK