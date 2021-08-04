ТОП-5 признаков тромбоза, игнорировать которые опасно для жизни
Тромб - это кровяной сгусток, который образуется в сосудах вследствие повреждения их стенок. Наличие тромба в организме может привести даже к летальному исходу, поэтому важно знать первые признаки тромбоза.
Частое головокружение
При затрудненном дыхании и боли в груди у человека начинает кружиться голова и такое состояние может привести даже к обмороку.
Ускоренная работа сердца
Сильная головная боль
Если боль невыносимая и устранить его не получается с помощью обычных препаратов, может быть, в головном мозге образовался тромб.
В этом случае нужна срочная консультация специалиста.
Боль в ногах
Отеки конечностей
Если ноги стали отекать на участке, где расположена косточка, то не исключено, что это симптом тромбоза.
Напомним,