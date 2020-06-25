Как сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски

25 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски
Как сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски
pixabay.com

Ногти - одно из первых мест в нашем образе, на которое при встрече обращают внимание.

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Именно поэтому очень важно следить за их опрятностью, а также по возможности стараться исправить возможные проблемы. К счастью, сделать это не так трудно. Достаточно просто уделять время маскам для ваших рук. 

Маска с горчицей 

Горчица помогает ускорить рост ногтей и убивает микробы, расположенные на их поверхности. Для приготовления данной маски разведите столовую ложку горчичного порошка вместе с теплой водой. Затем добавьте немного меда. Все ингредиенты перемешайте и нанесите на кончики пальцев. Важно: для лучшего результата вам обязательно стоит надеть резиновые перчатки и 20 минут ни к чему не прикасаться. 

Маска с лимоном

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Для приготовления этой маски, которая поможет вам восстановить ногти после гель-лака, вам нужно сначала разрезать лимон. Затем воткните ногти в его мякоть и удерживайте их в фрукте не более 10 минут. Ногти должны хорошенько напитаться соком. После этого сполосните руки водой и намажьте ногти увлажняющим кремом. 

Маска с перцем 

Для приготовления этой маски вам необходимо смешать чайную ложку красного перца с 10 каплями кипяченой воды. К этой смеси добавьте 1 чайную ложку крема для рук, который у вас есть, затем перемешайте всё вместе и подогрейте массу на водяной бане. Маску остудите и нанесите тонким слоем на ногти. Держать раствор необходимо 15 минут.

Напомним, 

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