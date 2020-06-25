Как сделать ваши ногти более здоровыми: проверенные маски
Ногти - одно из первых мест в нашем образе, на которое при встрече обращают внимание.
Маска с горчицей
Горчица помогает ускорить рост ногтей и убивает микробы, расположенные на их поверхности. Для приготовления данной маски разведите столовую ложку горчичного порошка вместе с теплой водой. Затем добавьте немного меда. Все ингредиенты перемешайте и нанесите на кончики пальцев. Важно: для лучшего результата вам обязательно стоит надеть резиновые перчатки и 20 минут ни к чему не прикасаться.
Маска с лимоном
Маска с перцем
Для приготовления этой маски вам необходимо смешать чайную ложку красного перца с 10 каплями кипяченой воды. К этой смеси добавьте 1 чайную ложку крема для рук, который у вас есть, затем перемешайте всё вместе и подогрейте массу на водяной бане. Маску остудите и нанесите тонким слоем на ногти. Держать раствор необходимо 15 минут.
Напомним,