Как избавиться от шелушения кожи: эффективная маска из авокадо

1 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как избавиться от шелушения кожи: эффективная маска из авокадо
Как избавиться от шелушения кожи: эффективная маска из авокадо
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Не знаете, как справиться с шелушениями вашей кожи? Тогда обязательно попробуйте сделать специальную маску в домашних условиях.

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Маска из авокадо - отличный способ не только убрать лишнее шелушение, но еще и насытить кожу полезными витаминами. Благодаря своему составу авокадо тонизирует кожу, а также улучшает ее внешний вид и уменьшает количество высыпаний. А главное - сделать такую маску в домашних условиях более чем просто. 

Вам понадобятся: 

  • 1 авокадо,
  • сок 1 лимона,
  • 2 ст.л. меда акации,
  • банан

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Инструкция: 

  1. Нанесите смесь из продуктов, кроме банана, на 30 минут. 
  2. После этого сполосните лицо теплой водой. 
  3. Затем протрите его мицеллярной водой.
  4. Далее измельчите банан до кашеобразного состояния.
  5. Добавьте 1 ст.л. меда.
  6. Затем данную маску нанесите на очищенную коду лица. 
  7. Продержите маску 20 минут. 
  8. Делайте эту маску раз в неделю и вы заметите результат уже совсем скоро. 

Напомним, 

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