Как избавиться от шелушения кожи: эффективная маска из авокадо
1 июня 2020 13:00
Как избавиться от шелушения кожи: эффективная маска из авокадо
Не знаете, как справиться с шелушениями вашей кожи? Тогда обязательно попробуйте сделать специальную маску в домашних условиях.
способ не только убрать лишнее шелушение, но еще и насытить кожу полезными витаминами. Благодаря своему составу авокадо тонизирует кожу, а также улучшает ее внешний вид и уменьшает количество высыпаний. А главное - сделать такую маску в домашних условиях более чем просто.
Вам понадобятся:
- 1 авокадо,
- сок 1 лимона,
- 2 ст.л. меда акации,
- банан
- Нанесите смесь из продуктов, кроме банана, на 30 минут.
- После этого сполосните лицо теплой водой.
- Затем протрите его мицеллярной водой.
- Далее измельчите банан до кашеобразного состояния.
- Добавьте 1 ст.л. меда.
- Затем данную маску нанесите на очищенную коду лица.
- Продержите маску 20 минут.
- Делайте эту маску раз в неделю и вы заметите результат уже совсем скоро.
Напомним,