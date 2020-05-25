Как продлить ваш секс: ТОП-4 эффективных способа

Не хотите так быстро выходить на финишную прямую? Это легко можно исправить.

Используйте презервативы

Хоть оптимальная продолжительность полового контакта в среднем длится до 10 минут, это не значит, что сам секс "от" и "до" должен длиться так мало. Особенно важно это для женского организма, поскольку им получить оргазм намного сложнее, чем мужчинам.

Презервативы снижают чувствительность мужчин при половом акте. Именно поэтому лучше использовать контрацепцию для продолжения секса. К тому же, презервативы еще и защитят вас от нежелательной беременности и ЗППП.

Мастурбируйте

Делайте это медленно

Часто причиной преждевременного оргазма является нерегулярный половой контакт. Когда организм редко начинает получать то, чего у него не было какое-то время, он активно стремиться как можно быстрее дойти до пиковой точки наслаждения. Если вы хотите продлить ваш половой акт, обязательно за день до предполагаемого секса обязательно удовлетворите себя самостоятельно. Благодаря этому вы сбросите напряжение и сможете дольше принимать участие в интиме.

Обычно секс быстро заканчивается из-за высоких темпов, которые вы набираете во время акта. Если вдруг мужчина ощущает, что совсем скоро достигнет оргазма, он может постепенно снизить скорость либо остаться в партнерше, чтобы переждать эту волну. Кстати, у медленного секса тоже есть ряд преимуществ. Из-за меньшего количества движений каждое новое чувствуется более остро.

Меняйте позы

Смена поз не только внесет разнообразие в вашу интимную жизнь, но еще и заставит вас слегка сбросить возбуждение. Если терпеть совсем нет сил, партнер может уделить внимание партнерше и доставить ей удовольствие.

Напомним,