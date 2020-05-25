Как продлить ваш секс: ТОП-4 эффективных способа
Не хотите так быстро выходить на финишную прямую? Это легко можно исправить.
Используйте презервативы
Презервативы снижают чувствительность мужчин при половом акте. Именно поэтому лучше использовать контрацепцию для продолжения секса. К тому же, презервативы еще и защитят вас от нежелательной беременности и ЗППП.
Мастурбируйте
Делайте это медленно
Обычно секс быстро заканчивается из-за высоких темпов, которые вы набираете во время акта. Если вдруг мужчина ощущает, что совсем скоро достигнет оргазма, он может постепенно снизить скорость либо остаться в партнерше, чтобы переждать эту волну. Кстати, у медленного секса тоже есть ряд преимуществ. Из-за меньшего количества движений каждое новое чувствуется более остро.
Меняйте позы
Смена поз не только внесет разнообразие в вашу интимную жизнь, но еще и заставит вас слегка сбросить возбуждение. Если терпеть совсем нет сил, партнер может уделить внимание партнерше и доставить ей удовольствие.
Напомним,
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