Как стать увереннее в себе: ТОП-4 проверенных совета
Уверенность в себе - залог успеха и полноценной жизни.
Оцените вашу жизнь
Вы можете долго находиться в эфемерных мирах, но рано или поздно нужно возвращаться в реальность. Чтобы возвращение было не таким болезненным, вам необходимо заранее узнать, какое место в жизни вы занимаете на данный момент и с чем связана ваша неуверенность в себе. Понимание проблемы и ее истоков - ключ к решению.
Начните с себя
Старайтесь показывать себя такой, какой вы есть
Из-за неуверенности в себе мы часто стараемся быть теми, кем не являемся. Связано это с множеством разнообразных причин: от боязни осуждения со стороны других до страха быть слишком "не такой" в глазах социума. Мнение окружающих порождает в вас неуверенность в себе. Но для того, чтобы избавиться от этой навязчивой идеи, вам нужно просто разучиться следовать указам окружающих.
Начните маленькие шаги
Только маленькие шаги могут вас привести к большой цели научиться любить себя и обрести гармонию. Вы можете завести дневник и каждый день записывать ваш прогресс, измеряя его в процентах. Дневник - отличная личная терапия, которую можно использовать и как способ излияния мыслей, и как средство для фиксирования результатов.
Напомним,