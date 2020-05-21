Как стать увереннее в себе: ТОП-4 проверенных совета

Уверенность в себе - залог успеха и полноценной жизни.

Оцените вашу жизнь

К сожалению, далеко не каждая девушка может похвастаться здоровой самооценкой . Очень часто на ее пути возникают внешние триггеры, из-за которых она теряет уверенность в себе. Но и исправить это намного проще, чем полагают некоторые.

Вы можете долго находиться в эфемерных мирах, но рано или поздно нужно возвращаться в реальность. Чтобы возвращение было не таким болезненным, вам необходимо заранее узнать, какое место в жизни вы занимаете на данный момент и с чем связана ваша неуверенность в себе. Понимание проблемы и ее истоков - ключ к решению.

Начните с себя

Старайтесь показывать себя такой, какой вы есть

Неуверенность в вашем внешнем виде ввиду каких-либо особенностей тела тоже не должна стать критичной зоной, из которой вам бы было трудно выбраться. Вполне вероятно, большая часть ваших переживаний очень надуманная. Не стоит заострять 100% вашего внимания на пункте красоты. Но и забрасывать его тоже не рекомендуется. Уделяйте пропорциональное время уходу за собой и не превращайте это в фанатизм.

Из-за неуверенности в себе мы часто стараемся быть теми, кем не являемся. Связано это с множеством разнообразных причин: от боязни осуждения со стороны других до страха быть слишком "не такой" в глазах социума. Мнение окружающих порождает в вас неуверенность в себе. Но для того, чтобы избавиться от этой навязчивой идеи, вам нужно просто разучиться следовать указам окружающих.

Начните маленькие шаги

Только маленькие шаги могут вас привести к большой цели научиться любить себя и обрести гармонию. Вы можете завести дневник и каждый день записывать ваш прогресс, измеряя его в процентах. Дневник - отличная личная терапия, которую можно использовать и как способ излияния мыслей, и как средство для фиксирования результатов.

Напомним,