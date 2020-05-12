Как ухаживать за губами в домашних условиях: эффективные советы

12 мая 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как ухаживать за губами в домашних условиях: эффективные советы
Как ухаживать за губами в домашних условиях: эффективные советы
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Уход за губами важная составляющая нашего повседневного ухода за телом и лицом. Поэтому важно подобрать для них такой же привальный уход, как и для остальных частей.

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Сегодня мы поделимся главными уходовыми советами, которые помогут избежать сухости, трещинок и нездорового вида ваших губ. 

Не облизывайте губы 

Многие грешат подобной привычкой из-за ряда стрессовых причин. Однако мало кто знает, что когда вы облизываете губы, вы добавляете им дополнительную влагу. Таким образом процесс испарения ускоряется, что приводит к резкому обезвоживанию губ. Как следствие этого вы сталкиваетесь с микротрещинами, а губы начинают болеть в буквальном смысле. Старайтесь избавиться от этой пагубной привычки, чтобы потом не лечить ваши губы долго и мучительно. 

Пользуйтесь кремом под глаза 

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Дело в том, что кожа губ такая же тонкая, как и зона под глазами. И если для последней придумали крем, то нам остается только жульничать и забирать этот крем для области губ. Если у вас под рукой нет бальзама, смело меняйте его на крем под глаза - эффект будет одинаковым, а на одно бьют-средство тратиться меньше. 

Изучайте состав 

Косметологи составили список запрещенных компонентов в составе бальзамов для губ, которых стоит избегать. Среди них мы выделили следующие: Mineral Oil, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Synthetic Wax. Лучше отказаться от таких средств, в составе которых есть подобные вещества. Выбирайте бальзамы на основе пчелиного воска либо растительных масел. 

Принимайте коллаген 

Часто сухостью губ объясняют недостаток воды в организме. К счастью, это миф. Питьевой режим не влияет на внешний вид наших губ. Но она тоже может что-то рассказать нам о состоянии организма. Чаще всего сухость связана с нехваткой коллагена в организме, которую нужно восполнять. К примеру, добавить в рацион коллагеновые капсулы. 

Напомним, 

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