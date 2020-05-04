Тренды 2020: какие брюки выбрать на весну-лето

4 мая 2020 17:30 Антонина Старовойт
Тренды 2020: какие брюки выбрать на весну-лето
Тренды 2020: какие брюки выбрать на весну-лето
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Брюки - базовая вещь в гардеробе каждой девушки. Все быстрее и стремительнее они вытесняют джинсы с модного пьедестала. Осталось только разобраться, какие же штаны приобрести на сезон весна-лето.

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Сегодня мы расскажем о пяти моделях брюк, которые точно сведут с ума каждую модницу. 

Костюмные брюки 

В этом сезоне мода за мужественностью. Тенденции диктуют нам останавливать выбор на мешковатых штанах из брючной ткани. При этом они должны точно сидеть на бедрах и струиться к лодыжкам. Также обратите внимание на посадку. Стилисты рекомендуют выбирать брюки с высокой талией, чтобы красиво подчеркнуть женские формы. На верх в тон брюкам можно подобрать пиджак и топ базового цвета. Просто, лаконично и очень стильно. 

Заниженные брюки

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В моду потихоньку возвращается посадка из начала 2000-х. Низкие брюки из костюмной ткани — хороший вариант на лето, ведь это лучшее время для прогулок с голым животом. Подойдет этот фасон, как вы уже поняли, не всем. Но все же для тех, кто может похвастаться плоским животиком, рекомендуем обратить внимание на заниженные брюки в нейтральной цветовой гамме. К примеру, бежевые, молочные либо кофейные.  

Брюки с разрезами

Еще один вариант брюк, который точно сможет вас выделить в большом городе. Небольшой разрез на передней части штанины внизу - отличный выбор в сочетании с каблучком. Такой вариант поможет визуально удлинить ноги и сгладить их несовершенства. Выбор может быть как за классическими брюками с разрезами, так и в пользу джинсов. 

Брюки палаццо 

И лучше всего белые. Брюки палаццо - отличный выбор для девушек, которые могут похвастаться красивыми длинными ногами. Такой выбор станет отличным вариантом для дискотеки, свидания либо деловой встречи. А белый цвет точно выделит вас из толпы. 

Напомним, 

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