Тренды 2020: какие брюки выбрать на весну-лето
Брюки - базовая вещь в гардеробе каждой девушки. Все быстрее и стремительнее они вытесняют джинсы с модного пьедестала. Осталось только разобраться, какие же штаны приобрести на сезон весна-лето.
Костюмные брюки
В этом сезоне мода за мужественностью. Тенденции диктуют нам останавливать выбор на мешковатых штанах из брючной ткани. При этом они должны точно сидеть на бедрах и струиться к лодыжкам. Также обратите внимание на посадку. Стилисты рекомендуют выбирать брюки с высокой талией, чтобы красиво подчеркнуть женские формы. На верх в тон брюкам можно подобрать пиджак и топ базового цвета. Просто, лаконично и очень стильно.
Заниженные брюки
Брюки с разрезами
Еще один вариант брюк, который точно сможет вас выделить в большом городе. Небольшой разрез на передней части штанины внизу - отличный выбор в сочетании с каблучком. Такой вариант поможет визуально удлинить ноги и сгладить их несовершенства. Выбор может быть как за классическими брюками с разрезами, так и в пользу джинсов.
Брюки палаццо
И лучше всего белые. Брюки палаццо - отличный выбор для девушек, которые могут похвастаться красивыми длинными ногами. Такой выбор станет отличным вариантом для дискотеки, свидания либо деловой встречи. А белый цвет точно выделит вас из толпы.
Напомним,