Тренды джинсов 2020: главные фавориты сезона весна-лето

Джинсы - универсальный элемент в гардеробе каждой модницы. Но как же подобрать трендовую модель, которая подчеркнет вашу фигуру?

Клеш

Самое время узнать, что вы будете носить на улице уже совсем скоро. Приготовьтесь освежить ваш гардероб.

В моду снова возвращаются хиты 70-ых. Во многом это связано с цикличностью моды. Трендсеттеры со всего мира негласно уже поддержали возвращение этого тренда. Силуэт выигрышно будет смотреться на высоких девушках, которые могут похвастаться длинными и худенькими ножками. Для девушек пониже такая модель тоже может стать настоящим спасением, поскольку визуально вытягивает ноги.

Прямые

Укороченные

Классика остается классикой. Скинни, широкие, клеш - все эти модели рано или поздно покидают модный пьедестал. А вот прямой фасон всегда остается на волне популярности. Сделайте инвестицию в будущее и запаситесь качественными прямыми джинсами, которые прослужат вам не один сезон. Сочетать их можно по-разному: от толстовки до делового пиджака оверсайз.

Будьте внимательны. Хоть эта модель и выглядит весьма интересно, однако подойдет она далеко не всем. Дело в том, что укороченные джинсы визуально делают ноги более объемными и также срезают их длину. Если ноги - не самое сильное ваше место, а их длина далека от идеальной, лучше обратите внимание на широкие модели, в которых можно сделать подкаты. Для длинноногих девушек укороченный вариант - отличная альтернатива кюлотам и обычным прямым джинсам.

Баллоны

Джинсы-баллоны - настоящая находка этого сезона. Примечательным они благодаря свободному крою по всей ширине ноги и заужению к щиколотке. Такая модель интересно смотрится на девушках с низким ростом, но хрупким телосложением. Попробуйте сочетать новый джинсовый тренд с укороченными топами и приталенными футболками. В качестве обуви выберите пару белых кроссовок - еще одного тренда этого сезона.

Напомним,