Тренды джинсов 2020: главные фавориты сезона весна-лето
Джинсы - универсальный элемент в гардеробе каждой модницы. Но как же подобрать трендовую модель, которая подчеркнет вашу фигуру?
Клеш
В моду снова возвращаются хиты 70-ых. Во многом это связано с цикличностью моды. Трендсеттеры со всего мира негласно уже поддержали возвращение этого тренда. Силуэт выигрышно будет смотреться на высоких девушках, которые могут похвастаться длинными и худенькими ножками. Для девушек пониже такая модель тоже может стать настоящим спасением, поскольку визуально вытягивает ноги.
Прямые
Укороченные
Будьте внимательны. Хоть эта модель и выглядит весьма интересно, однако подойдет она далеко не всем. Дело в том, что укороченные джинсы визуально делают ноги более объемными и также срезают их длину. Если ноги - не самое сильное ваше место, а их длина далека от идеальной, лучше обратите внимание на широкие модели, в которых можно сделать подкаты. Для длинноногих девушек укороченный вариант - отличная альтернатива кюлотам и обычным прямым джинсам.