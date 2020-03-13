Вечная мода: ТОП-5 вещей, которые вечно будут на пике популярности

13 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
Вечная мода: ТОП-5 вещей, которые вечно будут на пике популярности
Вечная мода: ТОП-5 вещей, которые вечно будут на пике популярности
pixabay.com

Берите себе на заметку, чтобы выглядеть всегда "с иголочки" и очаровывать всех окружающих.

Читайте такжеСиний в деталях: как носить главный цвет 2020 года
Сегодня мы расскажем о наиболее популярных единицах в гардеробе, которыми стоит запастись каждой. 

Классические синие джинсы

Они отлично разбавят любой выбранный вами образ: от повседневного, спортивного до элегантной классики. Такие джинсы должны быть максимально простого кроя и без лишнего декора.

Белая футболка 

Ни один гардероб модницы не может обойтись без базовой белой футболки. Ее можно сочетать абсолютно со всем: штаны, джинсы, юбки и даже платье в бельевом стиле. Базовый образ выглядит так: джинсы или брюки + белая футболка + жакет сверху - и вам точно нет равных. 

Классическая белая рубашка 

Белая рубашка может помочь создать образ в любом стиле. Она должна быть простой, однотонной, без каких-либо элементов декора. Также идеальная белая рубашка не должна быть слишком прозрачной.

Нюдовое пальто 

Это пальто обречено стать классикой.  Оно отлично дополнит твой образ в стиле total black, так и более светлый образ.

Джинсовая куртка 

Относительно джинсовой куртки конкретных рекомендаций нет. Главное - ваше внутреннее желание носить ту или иную куртку. А дальше дело вкуса. 
Напомним, 

Облако тегов

стиль мода красота советы

Материалы по теме

ТОП-3 мифа про выпадение волос, о которых стоит забыть
ЗОЖ

ТОП-3 мифа про выпадение волос, о которых стоит забыть
Первое впечатление не обманывает: ТОП-3 фактора, которые формируют его
Психология

Первое впечатление не обманывает: ТОП-3 фактора, которые формируют его
Избавиться от целлюлита за пару дней: какие продукты помогут вам
Lifestyle

Избавиться от целлюлита за пару дней: какие продукты помогут вам
Олег Винник объединил тысячи украинцев в «марафоне любви»
Новости

Олег Винник объединил тысячи украинцев в «марафоне любви»

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK