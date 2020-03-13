Вечная мода: ТОП-5 вещей, которые вечно будут на пике популярности

Вечная мода: ТОП-5 вещей, которые вечно будут на пике популярности

Берите себе на заметку, чтобы выглядеть всегда "с иголочки" и очаровывать всех окружающих.

Классические синие джинсы

Сегодня мы расскажем о наиболее популярных единицах в гардеробе , которыми стоит запастись каждой.

Они отлично разбавят любой выбранный вами образ: от повседневного, спортивного до элегантной классики. Такие джинсы должны быть максимально простого кроя и без лишнего декора.

Белая футболка

Ни один гардероб модницы не может обойтись без базовой белой футболки. Ее можно сочетать абсолютно со всем: штаны, джинсы, юбки и даже платье в бельевом стиле. Базовый образ выглядит так: джинсы или брюки + белая футболка + жакет сверху - и вам точно нет равных.

Классическая белая рубашка

Белая рубашка может помочь создать образ в любом стиле. Она должна быть простой, однотонной, без каких-либо элементов декора. Также идеальная белая рубашка не должна быть слишком прозрачной.

Нюдовое пальто

Это пальто обречено стать классикой. Оно отлично дополнит твой образ в стиле total black, так и более светлый образ.

Джинсовая куртка

Относительно джинсовой куртки конкретных рекомендаций нет. Главное - ваше внутреннее желание носить ту или иную куртку. А дальше дело вкуса.

Напомним,