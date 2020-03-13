Вечная мода: ТОП-5 вещей, которые вечно будут на пике популярности
Берите себе на заметку, чтобы выглядеть всегда "с иголочки" и очаровывать всех окружающих.
Классические синие джинсы
Они отлично разбавят любой выбранный вами образ: от повседневного, спортивного до элегантной классики. Такие джинсы должны быть максимально простого кроя и без лишнего декора.
Белая футболка
Ни один гардероб модницы не может обойтись без базовой белой футболки. Ее можно сочетать абсолютно со всем: штаны, джинсы, юбки и даже платье в бельевом стиле. Базовый образ выглядит так: джинсы или брюки + белая футболка + жакет сверху - и вам точно нет равных.
Классическая белая рубашка
Белая рубашка может помочь создать образ в любом стиле. Она должна быть простой, однотонной, без каких-либо элементов декора. Также идеальная белая рубашка не должна быть слишком прозрачной.