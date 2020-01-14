ТОП-5 модных зимних цветов для вашего гардероба
Зима - не время покорятся серости и унынию. Всегда можно разнообразить тоску яркими красками в своем гардеробе.
Изумрудный
Успокаивающий и изысканный оттенко хвои стал одни из наиболее популряных этой зимой, заявляет Институт цвета Pantone. Изумрудный - отличная альтернатива чорной классике, которая уже успела многим надоесть. Остановите свой выбор на куртке либо пуховике темно-зеленого цвета. Также не проходите мимо платьев этой цветовой гаммы.
Сахарный миндаль
Глубокий синий
Неоспоримым лидером цветовых решений стал главный оттенко 2020-го - классический синий. Благодаря своему холодному подтону он дарит нам уверенность и гармонию. Как только чувствуется внутри тревожность, надевайте темно-синий свитер либо блузку.
Весенний розовый
Отдайте предпочтение розовым аксессуарам: серьгам, сумке либо обуви.
Горячий красный
Горячий красный оттенок уже стал классикой. Им можно дополнять образы в офисном стиле. А для уютного уик-энда можно одеться в теплый трикотаж, состоящий из цветов красной гаммы.
Напомним,