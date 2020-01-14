ТОП-5 модных зимних цветов для вашего гардероба

14 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 модных зимних цветов для вашего гардероба
ТОП-5 модных зимних цветов для вашего гардероба
pixabay.com

Зима - не время покорятся серости и унынию. Всегда можно разнообразить тоску яркими красками в своем гардеробе.

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Сегодня мы расскажем, какие цвета актуальны зимой 2020 года. 

Изумрудный

Успокаивающий и изысканный оттенко хвои стал одни из наиболее популряных этой зимой, заявляет Институт цвета Pantone. Изумрудный - отличная альтернатива чорной классике, которая уже успела многим надоесть. Остановите свой выбор на куртке либо пуховике темно-зеленого цвета. Также не проходите мимо платьев этой цветовой гаммы. 

Сахарный миндаль 

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На замену цветам хаки и кэмэл пришел более свежий и непринужденный оттенок сахарного миндаля. Обратите внимание на пальто или брючный костюм в этом цвете - вы заметите, как ваш образ стал намного элегантнее. 

Глубокий синий 

Неоспоримым лидером цветовых решений стал главный оттенко 2020-го - классический синий. Благодаря своему холодному подтону он дарит нам уверенность и гармонию. Как только чувствуется внутри тревожность, надевайте темно-синий свитер либо блузку.

Весенний розовый

Отдайте предпочтение розовым аксессуарам: серьгам, сумке либо обуви. 

Горячий красный 

Горячий красный оттенок уже стал классикой. Им можно дополнять образы в офисном стиле. А для уютного уик-энда можно одеться в теплый трикотаж, состоящий из цветов красной гаммы. 

Напомним, 

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