ТОП-4 способа скрыть неудачную челку

Часто мы сначала делаем, а потом только думаем. Относительно внешности и образа это тоже касается.

Укладка

Именно поэтому самое время узнать о нескольких способах , как исправить неудачную челку без последствий для всей прически. Берите на заметку!

Самой простой способ - просто уложить челку. Сделать это можно стандартно, благодаря фену и круглой расческе, утюжку для волос или круглой полойке.

Плетение

Повязки

Попробуйте заплести из челки колосок от лица до волос. Таким образом вы сможете придать образу нежность и легкость.

Трендом грядущего лета будет именно повязка на голову. Запаситесь различными расцветками и скрывайте челку. А еще лучше - отращивайте.

Заколки

Хоть это аксессуар и передает нам привет из детства, это не уменьшает его крутости на наших волосах. Отдавайте предпочтение массивным заколкам. Важно: лучше не обращать внимание на заколки с глиттером и различного рода камнями - это дурной тон.

Напомним,