ТОП-4 способа скрыть неудачную челку

12 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 способа скрыть неудачную челку
ТОП-4 способа скрыть неудачную челку
pixabay.com

Часто мы сначала делаем, а потом только думаем. Относительно внешности и образа это тоже касается.

Читайте такжеКак продлить секс: ТОП-3 совета
Именно поэтому самое время узнать о нескольких способах, как исправить неудачную челку без последствий для всей прически. Берите на заметку!

Укладка

Самой простой способ - просто уложить челку. Сделать это можно стандартно, благодаря фену и круглой расческе, утюжку для волос или круглой полойке.

Плетение 

Читайте такжеВыбираем тени под цвет глаз: главные советы
Попробуйте заплести из челки колосок от лица до волос. Таким образом вы сможете придать образу нежность и легкость. 

Повязки

Трендом грядущего лета будет именно повязка на голову. Запаситесь различными расцветками и скрывайте челку. А еще лучше - отращивайте.  

Заколки

Хоть это аксессуар и передает нам привет из детства, это не уменьшает его крутости на наших волосах. Отдавайте предпочтение массивным заколкам. Важно: лучше не обращать внимание на заколки с глиттером и различного рода камнями - это дурной тон. 

Напомним, 

Облако тегов

стиль мода красота советы стильная прическа Тренды

Материалы по теме

Вы избегаете отношений: главные признаки
Психология

Вы избегаете отношений: главные признаки
Парни от нее без ума: ТОП-3 стрижки, которые нравятся мужчинам
Lifestyle

Парни от нее без ума: ТОП-3 стрижки, которые нравятся мужчинам
Акушерка: первые факты о новом сериале СТБ
Анонсы на ТВ

Акушерка: первые факты о новом сериале СТБ
Канал Украина покажет премьеру фильма Наша доктор
Анонсы на ТВ

Канал Украина покажет премьеру фильма Наша доктор

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Финалистка шоу «Зважені та щасливі» впервые показала дочь

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)

Стосується кожного: роды онлайн (эфир от 09.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK