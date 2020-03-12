ТОП-4 способа скрыть неудачную челку
Часто мы сначала делаем, а потом только думаем. Относительно внешности и образа это тоже касается.
Укладка
Самой простой способ - просто уложить челку. Сделать это можно стандартно, благодаря фену и круглой расческе, утюжку для волос или круглой полойке.
Плетение
Повязки
Трендом грядущего лета будет именно повязка на голову. Запаситесь различными расцветками и скрывайте челку. А еще лучше - отращивайте.
Заколки
Хоть это аксессуар и передает нам привет из детства, это не уменьшает его крутости на наших волосах. Отдавайте предпочтение массивным заколкам. Важно: лучше не обращать внимание на заколки с глиттером и различного рода камнями - это дурной тон.
Напомним,