ТОП-5 трендов, которые никогда не потеряют актуальности

7 апреля 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 трендов, которые никогда не потеряют актуальности
ТОП-5 трендов, которые никогда не потеряют актуальности
pixabay.com

Лучше инвестировать больше, но в вещи, которые прослужат дольше.

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Мы собрали для вас список из пяти вещей, на которые не стоит жалеть денег. Ведь лучше сделать один раз инвестицию в качество, чем потом не один раз расплачиваться за  дешевку. 

Большая сумка

Формат ХХL был, есть и будет актуален при любых других модных веяниях. Но все же немного нововведений добавилось и в этом старом тренде. К примеру, стилисты рекомендуют покупать большую сумку, сделанную из мягкой кожи. Пусть она будет однотонной, а самой актуальной деталью станет узел, который может либо быть чисто декоративным, либо выступать в роли застежки.

Белый костюм

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И на свадьбу, и на собеседование, и на деловую встречу, и на свидание - вариаций может быть бесконечное количество. Но факт остается следующим: инвестировать в белый костюм просто необходимо. Носите его с туфлями на квадратном каблуке, а ближе к лету - с босоножками. 

Пышное платье 

Облегающее платье больше не в почете.  Самым востребованным вариантом в этом сезоне является пышное платье ярких цветов из хлопка или атласа. В моде будут как однотонные модели, так и платья с принтом.

Веревочный пояс 

К нам в гардероб еще не раз постучат деревенские мотивы. Они символизируют свободу и единение с природой. Веревочный пояс желательно брать длинным, чтобы вы могли обернуть его вокруг талии в несколько раз. В пару к нему выбирайте объемную рубашку или тунику. 

Короткие шорты

Короткие шорты станут отличным стимулом уже сейчас многим девушкам качать ноги, чтобы уже летом щеголять по улице в коротких атласных шортах. Расцветка остается за вами: в моде как светлые варианты, так и иссиня-черные. 

Напомним, 

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