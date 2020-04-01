Как избавиться от беспокойства: 4 практических совета

1 апреля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как избавиться от беспокойства: 4 практических совета
Как избавиться от беспокойства: 4 практических совета
pixabay.com

Стресс, напряжение, тревожность - все это последствия нашего внутренного состояния, связанного с происходящим.

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Самое время узнать, как избавиться от стресса в домашних условиях и наконец-то обрести покой. 

Контролируйте ваше дыхание 

Положите руку на живот и прочувствуйте ваше дыхание. Делайте медленный вдох и выдох. В уме считайте их количество. На каждый из них должен приходится один счет: «один» на вдохе, «два» на выдохе и так далее. Сосредоточенность на дыхании поможет вам обуздать внутреннюю тревогу. Уделяйте одному подходу 10 секунд вашего времени. Повторять можете до 10 раз.

Включите воображение 

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Представьте, что над вашей головой виднеется яркий свет. Вспомните, как солнечный луч мягко светил на ваше лицо. Прочувствуйте то состояние удовольствия. Возвращайтесь к этому воспоминанию каждый раз, когда ком тревоги будет все ближе приближаться к вам. Думайте о свете - и он будет оберегать вас от тьмы. 

Представьте себе любимого человека

Мысли о родных и близких часто дают нам силы и энергию противостоять нашим страхам. Вспомните, когда в последний раз мы ощущали себя в уюте и под защитой вашей любви. Еще лучше записывать ваши мысли и ощущения, которые вы чувствовали тогда. Таким образом вы сможете возвращаться к этим приятным воспоминаниям в моменты тревоги, чтобы отвлекаться от нее. 

Спросите у себя

Разговор с собой - отличный способ услышать свой внутренний голос и понять, что на самом деле вас беспокоит.  Возможно, отношения внутри семьи или финансовые трудности. Решать проблему нужно зная, в чем она заключается. 

Напомним, 

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