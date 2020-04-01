Как избавиться от беспокойства: 4 практических совета
Стресс, напряжение, тревожность - все это последствия нашего внутренного состояния, связанного с происходящим.
Контролируйте ваше дыхание
Положите руку на живот и прочувствуйте ваше дыхание. Делайте медленный вдох и выдох. В уме считайте их количество. На каждый из них должен приходится один счет: «один» на вдохе, «два» на выдохе и так далее. Сосредоточенность на дыхании поможет вам обуздать внутреннюю тревогу. Уделяйте одному подходу 10 секунд вашего времени. Повторять можете до 10 раз.
Включите воображение
Представьте себе любимого человека
Мысли о родных и близких часто дают нам силы и энергию противостоять нашим страхам. Вспомните, когда в последний раз мы ощущали себя в уюте и под защитой вашей любви. Еще лучше записывать ваши мысли и ощущения, которые вы чувствовали тогда. Таким образом вы сможете возвращаться к этим приятным воспоминаниям в моменты тревоги, чтобы отвлекаться от нее.
Спросите у себя
Разговор с собой - отличный способ услышать свой внутренний голос и понять, что на самом деле вас беспокоит. Возможно, отношения внутри семьи или финансовые трудности. Решать проблему нужно зная, в чем она заключается.
Напомним,