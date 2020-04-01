Как избавиться от беспокойства: 4 практических совета

Стресс, напряжение, тревожность - все это последствия нашего внутренного состояния, связанного с происходящим.

Контролируйте ваше дыхание

Самое время узнать, как избавиться от стресса в домашних условиях и наконец-то обрести покой.

Положите руку на живот и прочувствуйте ваше дыхание. Делайте медленный вдох и выдох. В уме считайте их количество. На каждый из них должен приходится один счет: «один» на вдохе, «два» на выдохе и так далее. Сосредоточенность на дыхании поможет вам обуздать внутреннюю тревогу. Уделяйте одному подходу 10 секунд вашего времени. Повторять можете до 10 раз.

Включите воображение

Представьте себе любимого человека

Представьте, что над вашей головой виднеется яркий свет. Вспомните, как солнечный луч мягко светил на ваше лицо. Прочувствуйте то состояние удовольствия. Возвращайтесь к этому воспоминанию каждый раз, когда ком тревоги будет все ближе приближаться к вам. Думайте о свете - и он будет оберегать вас от тьмы.

Мысли о родных и близких часто дают нам силы и энергию противостоять нашим страхам. Вспомните, когда в последний раз мы ощущали себя в уюте и под защитой вашей любви. Еще лучше записывать ваши мысли и ощущения, которые вы чувствовали тогда. Таким образом вы сможете возвращаться к этим приятным воспоминаниям в моменты тревоги, чтобы отвлекаться от нее.

Спросите у себя

Разговор с собой - отличный способ услышать свой внутренний голос и понять, что на самом деле вас беспокоит. Возможно, отношения внутри семьи или финансовые трудности. Решать проблему нужно зная, в чем она заключается.

Напомним,