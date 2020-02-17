Психологи рассказали о жестах несчастливого в браке мужчины
Если мужчина по каким-то причинам не чувствует себя счастливым в браке, но не говорит об этом, раскрыть правду помогут его жесты.
Мужчина скрещивает руки в разговоре с вамиразговора и закрытости, специалисты называют такую позу оборонительной, между вами и любимым человеком возникает барьер, поэтому об искренности говорить не приходится.
Мужчина выставляет руки вперед во время диалога
Если к вам приближается человек, которого вы не хотите рядом видеть, вы инстинктивно выставляете руки вперед.
Еще один жест, указывающий на желание сохранить дистанцию.
Мужчина спит в позе эмбриона
Это может быть сигналом, что мужчине не хватает поддержки.
Он скептически улыбается
Подобная мимика возникает из-за недоверия кому-то, нежелания возражать и спорить, в качестве немого несогласия с вашими словами.
Иногда мужчины делают так, показывая, что они устали бороться, разуверились в том, что что-то изменится в будущем.
Напомним,