Психологи рассказали о жестах несчастливого в браке мужчины

17 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Психологи рассказали о жестах несчастливого в браке мужчины
Психологи рассказали о жестах несчастливого в браке мужчины
pixabay.com

Если мужчина по каким-то причинам не чувствует себя счастливым в браке, но не говорит об этом, раскрыть правду помогут его жесты.

Мужчина скрещивает руки в разговоре с вами 

Читайте такжеКиану Ривз наконец-то счастлив
Скрещенные руки говорят о желании уйти от разговора и закрытости, специалисты называют такую позу оборонительной, между вами и любимым человеком возникает барьер, поэтому об искренности говорить не приходится. 

Мужчина выставляет руки вперед во время диалога

Если к вам приближается человек, которого вы не хотите рядом видеть, вы инстинктивно выставляете руки вперед.

Еще один жест, указывающий на желание сохранить дистанцию. 

Мужчина спит в позе эмбриона

Читайте такжеЖаркое под сыром для всей семьи (рецепт)
Женщина должна обратить внимание, если мужчина раньше предпочитал другие позы для сна, а теперь спит в позе эмбриона. 

Это может быть сигналом, что мужчине не хватает поддержки. 

Он скептически улыбается 

Подобная мимика возникает из-за недоверия кому-то, нежелания возражать и спорить, в качестве немого несогласия с вашими словами. 

Иногда мужчины делают так, показывая, что они устали бороться, разуверились в том, что что-то изменится в будущем. 

Напомним,

Облако тегов

отношения второй шанс в отношениях токсичные отношения

Материалы по теме

3 главных правила качественной прелюдии
Психология

3 главных правила качественной прелюдии
Как правильно выбрать презерватив?
Lifestyle

Как правильно выбрать презерватив?
Победитель шоу «Зважені та щасливі» встречается с участницей проекта «Холостяк»
Новости

Победитель шоу «Зважені та щасливі» встречается с участницей проекта «Холостяк»
Все, что вам нужно знать о разрыве отношений и этапах "после"
Психология

Все, что вам нужно знать о разрыве отношений и этапах "после"

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо

ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK