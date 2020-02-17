Психологи рассказали о жестах несчастливого в браке мужчины

Психологи рассказали о жестах несчастливого в браке мужчины

Если мужчина по каким-то причинам не чувствует себя счастливым в браке, но не говорит об этом, раскрыть правду помогут его жесты.

Мужчина скрещивает руки в разговоре с вами

Мужчина выставляет руки вперед во время диалога

Скрещенные руки говорят о желании уйти от разговора и закрытости, специалисты называют такую позу оборонительной, между вами и любимым человеком возникает барьер, поэтому об искренности говорить не приходится.

Если к вам приближается человек, которого вы не хотите рядом видеть, вы инстинктивно выставляете руки вперед.

Еще один жест, указывающий на желание сохранить дистанцию.

Мужчина спит в позе эмбриона

Женщина должна обратить внимание, если мужчина раньше предпочитал другие позы для сна, а теперь спит в позе эмбриона.

Это может быть сигналом, что мужчине не хватает поддержки.

Он скептически улыбается

Подобная мимика возникает из-за недоверия кому-то, нежелания возражать и спорить, в качестве немого несогласия с вашими словами.

Иногда мужчины делают так, показывая, что они устали бороться, разуверились в том, что что-то изменится в будущем.

Напомним,