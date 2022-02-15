Пара на миллион: Леся Никитюк станет love-коучем, а Богдан Шелудяк научит флиртовать
Совсем скоро на Новом канале состоится премьера проекта «Пара на миллион», в котором застенчивые парни-домоседы составят пары с раскрепощенными красотками и они вместе будут бороться за миллион гривен.
Ответ на этот вопрос вы узнаете 22 февраля в 20:00 во время премьеры реалити «Пара на миллион» на Новом канале. Почему стоит смотреть это реалити?
Любимые ведущие
Помогать участникам проходить испытания и строить отношения будут суперзвезда Нового канала и королева Instagram Леся Никитюк и интеллигентный юморист, актер Improv Live Show Роман Мищеряков.
Я в который раз убедился, как наши слова могут влиять на других — мы ведь постоянно общались с участниками, давали советы. С некоторыми из них буду общаться и после проекта. Круто чувствовать, что твой опыт может кому-то помочь. В то же время я понимал, что и мне есть чему поучиться, — отметил Роман.
Неординарные участники
Секреты отношений
Каждый день ребята будут не только бороться за денежный приз, но и учиться общаться друг с другом.
«Пара на миллион» – пошаговая инструкция для всех, кто хочет строить отношения. Это ведь тяжелая работа, на которую нужно идти с правильным настроем. Важно слушать своего партнера, учитывать его интересы, постоянно удивлять, уметь в нужный момент промолчать или мотивировать к каким-либо действиям, — отметила Леся Никитюк.
Яркие звезды
Поддерживать пары и оценивать их работу над собой будут топовые артисты и блогеры: певица Злата Огневич, fashion&celebrity-фотограф Соня Плакидюк, блогеры-миллионники Алена Венум и Богдан Шелудяк, дизайнер Жан Грицфельдт, актер и народный артист Украины Владимир Горянский, хореограф Юлия Сахневич и другие.
Увлекательные испытания.
В борьбе за миллион гривен участникам придется задействовать все свои способности и бороться со страхами. Звезды Instagram поразят интеллектом, а скованные парни — физической выносливостью. К тому же, каждое испытание будет учить ребят прислушаться к своему партнеру и поддерживать его, несмотря на обстоятельства. Некоторые испытания вы даже можете повторить дома со своей второй половинкой, проверив отношения на прочность!
Напомним,