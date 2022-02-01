Пара на миллион: финалистка "Холостяка" будет искать новые отношения в реалити

Пара на миллион: финалистка "Холостяка" будет искать новые отношения в реалити

Девушка, которая боролась за сердце пловца Дмитрия Черкасова, поборется за миллион гривен в новом проекте «Пара на миллион».

Стелла Шаповалова - одна из самых ярких участниц романтического реалити «Холостяк» . В седьмом сезоне проекта она влюбилась в Дмитрия Черкасова. Дело шло к хеппи-энду - в их отношениях присутствовала романтика. Но неожиданно для всех в финале мужчина выбрал другую девушку.

22 февраля в 20:00 Стелла вернется на ТВ ради участия в реалити «Пара на миллион», которое снимает Новый канал.

После «Холостяка» я занималась самореализацией, вела блог, работала над своим небольшим интернет-магазином. Проект помог мне в этом, так как привел новую аудиторию, - рассказала Стелла. - Но моя личная жизнь, к сожалению, не складывается. А я очень хочу семью и детей! Поэтому пришла на «Пару на миллион» - вдруг здесь повезет встретить своего молодого человека?

Пара на миллион: финалистка "Холостяка" будет искать новые отношения в реалити / пресс-служба Нового канала

Искать пару девушка будет среди 12-ти парней - скромных и сдержанных, сосредоточенных на работе и саморазвитии и совершенно неопытных в плане романтических отношений. Стелла и ее избранник будут не только пытаться найти общий язык, но и проходить испытания, чтобы получить миллион гривен. А еще - меняться и учиться новому.

Также я пришла сюда прокачать себя - знаю, насколько обостряются все чувства, эмоции. И хотя мне помог опыт участия в романтическом реалити, «Пара на миллион» - это другой, очень крутой и драйвовый проект, - призналась участница.

Напомним,