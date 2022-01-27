Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова попала в ДТП
27 января 2022 12:50
Ведущая и блогер Даша Ульянова
instagram.com/dasha_ulyanovaa
21 января едва не закончилось для Даши Ульяновой трагедией.
Даша Ульянова попала в дорожно-транспортное происшествие. Внедорожник, в котором находилась ведущая и блогер, слетел в кювет.Напомним,
Происшествие случилось на одной из улиц в Днепре. В аварии Даша разбила нос, но другие участники ДТП не пострадали. Об инциденте девушка рассказала на своей странице в Инстаграм.
Ведущая и блогер Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa
Все живы, все здоровы. Пострадал только автомобиль. Но это ничего по сравнению с тем, какие последствия могли бы быть. Я разбила только нос, вот и все, - сообщила победительница шоу «Холостяк».
Ведущая и блогер Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa