Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова попала в ДТП

27 января 2022 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Победительница шоу
Ведущая и блогер Даша Ульянова
instagram.com/dasha_ulyanovaa

21 января едва не закончилось для Даши Ульяновой трагедией.

Читайте такжеСестра Пэрис Хилтон беременна в третий раз
В этот день вечером Даша Ульянова попала в дорожно-транспортное происшествие. Внедорожник, в котором находилась ведущая и блогер, слетел в кювет.

Происшествие случилось на одной из улиц в Днепре. В аварии Даша разбила нос, но другие участники ДТП не пострадали. Об инциденте девушка рассказала на своей странице в Инстаграм.

Ведущая и блогер Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa
 
Читайте такжеЭлтон Джон подхватил коронавирус после бустерной дозы вакцины
Ульянова рассказала, что в серьезное ДТП она попала впервые. Кроме того, девушка призвала своих подписчиков быть предельно осторожными на дорогах.

Все живы, все здоровы. Пострадал только автомобиль. Но это ничего по сравнению с тем, какие последствия могли бы быть. Я разбила только нос, вот и все, - сообщила победительница шоу «Холостяк».

Ведущая и блогер Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa
Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

ДТП личная жизнь звезд Холостяк социальные сети новости Инстаграм авария Даша Ульянова

Материалы по теме

Брэд Питт закрутил роман со шведской певицей
Новости

Брэд Питт закрутил роман со шведской певицей
Маколей Калкин готовится к свадьбе с актрисой
Новости

Маколей Калкин готовится к свадьбе с актрисой
Крученики из кролика по рецепту Алекса Якутова
Еда и рецепты

Крученики из кролика по рецепту Алекса Якутова
Звонарь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 21.01.2022)
Сериалы

Звонарь: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 21.01.2022)

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK