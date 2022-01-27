Победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова попала в ДТП

21 января едва не закончилось для Даши Ульяновой трагедией.

В этот день вечером Даша Ульянова попала в дорожно-транспортное происшествие. Внедорожник, в котором находилась ведущая и блогер, слетел в кювет.

Происшествие случилось на одной из улиц в Днепре. В аварии Даша разбила нос, но другие участники ДТП не пострадали. Об инциденте девушка рассказала на своей странице в Инстаграм.

Ведущая и блогер Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Ульянова рассказала, что в серьезное ДТП она попала впервые. Кроме того, девушка призвала своих подписчиков быть предельно осторожными на дорогах.

Все живы, все здоровы. Пострадал только автомобиль. Но это ничего по сравнению с тем, какие последствия могли бы быть. Я разбила только нос, вот и все, - сообщила победительница шоу «Холостяк».

Ведущая и блогер Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Напомним,