Элтон Джон подхватил коронавирус после бустерной дозы вакцины

26 января 2022 19:44 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Элтон Джон подхватил коронавирус после бустерной дозы вакцины
Певец Элтон Джон
instagram.com/eltonjohn

Певец Элтон Джон заразился COVID-19.

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Начало 2022 года преподнесло известному британскому певцу Элтону Джону неприятную новость. На днях у 74-летнего артиста выявили коронавирус.

О своем заболевании Элтон сообщил лично. Музыкант опубликовал пост в Инстаграм, в котором рассказал о своем самочувствии.

Джон уверяет, что болезнь протекает у него в легкой форме. Все благодаря тому, что он был вакцинирован дважды, а недавно сделал бустерную прививку.

Певец Элтон Джон / instagram.com/eltonjohn
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К сожалению, из-за вынужденной самоизоляции Элтон перенес на неопределенный срок два своих концерта в американском городе Даллас.

Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе. К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные, - сообщает певец.

Напомним, 

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