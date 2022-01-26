Элтон Джон подхватил коронавирус после бустерной дозы вакцины

Певец Элтон Джон заразился COVID-19.

Начало 2022 года преподнесло известному британскому певцу Элтону Джону неприятную новость. На днях у 74-летнего артиста выявили коронавирус.

О своем заболевании Элтон сообщил лично. Музыкант опубликовал пост в Инстаграм, в котором рассказал о своем самочувствии.

Джон уверяет, что болезнь протекает у него в легкой форме. Все благодаря тому, что он был вакцинирован дважды, а недавно сделал бустерную прививку.

Певец Элтон Джон / instagram.com/eltonjohn

К сожалению, из-за вынужденной самоизоляции Элтон перенес на неопределенный срок два своих концерта в американском городе Даллас.

Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе. К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные, - сообщает певец.

Напомним,