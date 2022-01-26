Элтон Джон подхватил коронавирус после бустерной дозы вакцины
Певец Элтон Джон заразился COVID-19.
О своем заболевании Элтон сообщил лично. Музыкант опубликовал пост в Инстаграм, в котором рассказал о своем самочувствии.
Джон уверяет, что болезнь протекает у него в легкой форме. Все благодаря тому, что он был вакцинирован дважды, а недавно сделал бустерную прививку.
Я заразился ковидом и потому должен перенести на другие даты мои выступления в Далласе. К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные, - сообщает певец.
Напомним,