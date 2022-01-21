Любимый артист Элтона Джона и Эда Ширана Khalid впервые выступит в Украине

В Киев едет американская суперзвезда Khalid.

Talk — спустя несколько лет ошеломительного успеха этих суперхитов в мировых чартах их автор и исполнитель, американский сонграйтер Khalid, наконец-то даст свой первый концерт в Украине.

Выступление артиста состоится в рамках первого мирового тура Khalid — 17 мая в Stereo Plaza.

На то, чтобы преодолеть путь от тинейджера до автора хитов с мультиплатиновым статусом, Khalid понадобилось всего несколько лет. Уже первый альбом American Teen (2017) принес музыканту сразу три номинации на премию «Грэмми», две платиновые сертификации и вывел его в категорию «Топ-10 лучших новых артистов» по мнению Billboard и Rolling Stone. Вторая пластинка Khalid — Free Spirit (2019) — дебютировала сразу на первом месте чарта Billboard 200.

Певец Khalid / пресс-служба

Кроме сольных песен, Khalid записывал совместные композиции с топовыми мировыми исполнителями — Disclosure, Кендриком Ламаром, Билли Айлиш, Кельвином Харрисом и Эдом Шираном. А в числе его поклонников — сам сэр Элтон Джон, который однажды даже посвятил Khalid песню на своем выступлении.

Один из самых культовых музыкальных журналов мира Rolling Stone называет Khalid не иначе как «вундеркиндом поп-музыки», а не менее авторитетный Time причислил его в 2019 году к «самым влиятельным артистам».

Песни Khalid имеют более 30 миллиардов прослушиваний на стриминговых сервисах по всему миру. Впрочем, услышать хиты Khalid можно не только на стримингах, но и в саундтреках таких популярных молодежных сериалов, как «Анатомия Грей» и «13 причин почему».

2021 год также стал продуктивным для Khalid: в этом году его музыка звучала даже в космосе — в шаттле и во время запуска Virgin Galactic Unity 22. Артист выпустил новый микстейп Scenic Drive и анонсировал свой третий альбом Everything Is Changing, с которыми и приедет в Украину.

Все мои новые песни сосредоточены вокруг попыток отыскать цели и смыслы в современном диджитализированном обществе. В нем все цифрозависимы, но отключены эмоционально. После карантина мы все пытаемся снова выйти в реальный мир и воссоединиться с людьми, которых не видели очень долго. Я надеюсь, что темы, затронутые в моем новом альбоме, помогут людям отыскать новые поводы для разговоров и позволят им по-новому взглянуть на свои чувства, - рассказывает Khalid о своем новом альбоме.

Певец Khalid / пресс-служба

Кроме новых песен, на концерте Khalid в Киеве можно будет услышать Location, Better, Young Dumb & Broke, Lovely, Talk и другие хиты, которые с 2016 года наверняка хотя бы раз оказывались в плейлистах каждого из нас. И даже если если кому-то покажется, что он никогда не слышал о Khalid, поверьте, вы точно слышали, его песни, и не раз.

Организаторы концерта — компания VIRUS Music. Билеты на концерт Khalid в Киеве — 17 мая в Stereo Plaza — уже можно купить на Сoncert.ua.

Напомним,