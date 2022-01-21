Любимый артист Элтона Джона и Эда Ширана Khalid впервые выступит в Украине
В Киев едет американская суперзвезда Khalid.
Выступление артиста состоится в рамках первого мирового тура Khalid — 17 мая в Stereo Plaza.
На то, чтобы преодолеть путь от тинейджера до автора хитов с мультиплатиновым статусом, Khalid понадобилось всего несколько лет. Уже первый альбом American Teen (2017) принес музыканту сразу три номинации на премию «Грэмми», две платиновые сертификации и вывел его в категорию «Топ-10 лучших новых артистов» по мнению Billboard и Rolling Stone. Вторая пластинка Khalid — Free Spirit (2019) — дебютировала сразу на первом месте чарта Billboard 200.
Один из самых культовых музыкальных журналов мира Rolling Stone называет Khalid не иначе как «вундеркиндом поп-музыки», а не менее авторитетный Time причислил его в 2019 году к «самым влиятельным артистам».
2021 год также стал продуктивным для Khalid: в этом году его музыка звучала даже в космосе — в шаттле и во время запуска Virgin Galactic Unity 22. Артист выпустил новый микстейп Scenic Drive и анонсировал свой третий альбом Everything Is Changing, с которыми и приедет в Украину.
Все мои новые песни сосредоточены вокруг попыток отыскать цели и смыслы в современном диджитализированном обществе. В нем все цифрозависимы, но отключены эмоционально. После карантина мы все пытаемся снова выйти в реальный мир и воссоединиться с людьми, которых не видели очень долго. Я надеюсь, что темы, затронутые в моем новом альбоме, помогут людям отыскать новые поводы для разговоров и позволят им по-новому взглянуть на свои чувства, - рассказывает Khalid о своем новом альбоме.
Организаторы концерта — компания VIRUS Music. Билеты на концерт Khalid в Киеве — 17 мая в Stereo Plaza — уже можно купить на Сoncert.ua.
Напомним,