Холостяк-8: победительница шоу Иванна Гончарук беременна первенцем – фото

26 января 2022 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостяк-8: победительница шоу Иванна Гончарук беременна первенцем – фото
Холостяк-8: победительница шоу Иванна Гончарук
instagram.com/ivannahoncharuk

Иванна Гончарук готовится впервые стать мамой. Победительница шоу Холостяк 8 сезон беременна первенцем.

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Спустя полгода после свадьбы Иванна Гончарук сообщила поклонникам радостную новость. Девушка готовится к рождению ребенка.

На своей странице в Инстаграм победительница шоу "Холостяк-8" опубликовала видео, на котором продемонстрировала свой округлившийся животик. Никак комментировать ролик Иванна не стала, а вот подписчики и знакомые Гончарук поздравили ее со скорым пополнением в семье.

Беременная Иванна Гончарук с мужем / instagram.com/ivannahoncharuk

Отметим, что 18 июля 2021 года девушка вышла замуж. Избранником Иванки стал киберспортсмен Павел Забокрицкий. Роспись пары прошла в маленьком городке в восточной части Грузии – Сигнаги.

Иванна Гончарук с мужем / instagram.com/ivannahoncharuk

Напомним,

 

 

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