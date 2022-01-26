Холостяк-8: победительница шоу Иванна Гончарук беременна первенцем – фото

Иванна Гончарук готовится впервые стать мамой. Победительница шоу Холостяк 8 сезон беременна первенцем.

Спустя полгода после свадьбы Иванна Гончарук сообщила поклонникам радостную новость. Девушка готовится к рождению ребенка.

На своей странице в Инстаграм победительница шоу "Холостяк-8" опубликовала видео, на котором продемонстрировала свой округлившийся животик. Никак комментировать ролик Иванна не стала, а вот подписчики и знакомые Гончарук поздравили ее со скорым пополнением в семье.

Беременная Иванна Гончарук с мужем / instagram.com/ivannahoncharuk

Отметим, что 18 июля 2021 года девушка вышла замуж. Избранником Иванки стал киберспортсмен Павел Забокрицкий. Роспись пары прошла в маленьком городке в восточной части Грузии – Сигнаги.

Иванна Гончарук с мужем / instagram.com/ivannahoncharuk

Напомним,