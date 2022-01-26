Холостяк-8: победительница шоу Иванна Гончарук беременна первенцем – фото
Иванна Гончарук готовится впервые стать мамой. Победительница шоу Холостяк 8 сезон беременна первенцем.
На своей странице в Инстаграм победительница шоу "Холостяк-8" опубликовала видео, на котором продемонстрировала свой округлившийся животик. Никак комментировать ролик Иванна не стала, а вот подписчики и знакомые Гончарук поздравили ее со скорым пополнением в семье.
Отметим, что 18 июля 2021 года девушка вышла замуж. Избранником Иванки стал киберспортсмен Павел Забокрицкий. Роспись пары прошла в маленьком городке в восточной части Грузии – Сигнаги.
Напомним,
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