Леся Никитюк рассказала, на чем на чем готова экономить

25 января 2022 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Никитюк рассказала, на чем на чем готова экономить
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Нового канала Леся Никитюк призналась, от чего готова отказаться, если придется ограничить траты.

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Леся Никитюк - одна из самых высокооплачиваемых украинских ведущих. Она ведет реалити «Пара на миллион», активно развивает свой Instagram-аккаунт, в котором за девушкой следят уже почти четыре миллиона подписчиков, выпускает одежду под собственным брендом. 

Но остаться без высокого заработка ведущая не боится - знает, что может справиться в любой ситуации.

Я знаю, что такое бедность. Знаю, что такое, когда денег нет вообще. Знаю, как огород кормит человека. И это прекрасно! Знаю, как мамины закрутки выручают на корпоративах, в Новый год и день рождения. Могу прожить и на 200 гривен, и на 20 тысяч гривен, и на 200 тысяч гривен, и на 2 миллиона, - рассказала Леся. - В этих моментах мне не страшно - выживу в любом случае, потому что прошла путь, когда денег не было, когда их очень сильно хотелось, когда они были необходимы.

Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk
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В случае вынужденной экономии Леся в первую очередь пересмотрит свой гардероб. 

Если вдруг придется от чего-то отказаться, то, конечно же, откажусь от одежды. Покупаю качественные вещи и обувь, они долго служат, поэтому без новых точно обойдусь - хватит старых. Еще я, наверное, откажусь от дорогого автомобиля и пересяду на что-то попроще. Обслуживание машины и страховка требуют очень много денег. Откажусь, наверное, от beauty-процедур и покраски волос. А вот от дорогих кремов – нет, потому что не хочу быстро стареть, - смеется ведущая.

Напомним, 

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