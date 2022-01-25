Леся Никитюк рассказала, на чем на чем готова экономить Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущая Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая Нового канала Леся Никитюк призналась, от чего готова отказаться, если придется ограничить траты.