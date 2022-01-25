Леся Никитюк рассказала, на чем на чем готова экономить
25 января 2022 12:25
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk
Ведущая Нового канала Леся Никитюк призналась, от чего готова отказаться, если придется ограничить траты.
Читайте такжеЭкс-участница "Від пацанки до панянки" Вика Кошутина сделала пластику носа: фото "до" и "после"Леся Никитюк - одна из самых высокооплачиваемых украинских ведущих. Она ведет реалити «Пара на миллион», активно развивает свой Instagram-аккаунт, в котором за девушкой следят уже почти четыре миллиона подписчиков, выпускает одежду под собственным брендом.
Но остаться без высокого заработка ведущая не боится - знает, что может справиться в любой ситуации.
Я знаю, что такое бедность. Знаю, что такое, когда денег нет вообще. Знаю, как огород кормит человека. И это прекрасно! Знаю, как мамины закрутки выручают на корпоративах, в Новый год и день рождения. Могу прожить и на 200 гривен, и на 20 тысяч гривен, и на 200 тысяч гривен, и на 2 миллиона, - рассказала Леся. - В этих моментах мне не страшно - выживу в любом случае, потому что прошла путь, когда денег не было, когда их очень сильно хотелось, когда они были необходимы.
Ведущая Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk
Если вдруг придется от чего-то отказаться, то, конечно же, откажусь от одежды. Покупаю качественные вещи и обувь, они долго служат, поэтому без новых точно обойдусь - хватит старых. Еще я, наверное, откажусь от дорогого автомобиля и пересяду на что-то попроще. Обслуживание машины и страховка требуют очень много денег. Откажусь, наверное, от beauty-процедур и покраски волос. А вот от дорогих кремов – нет, потому что не хочу быстро стареть, - смеется ведущая.
Напомним,