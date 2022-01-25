Богдан Буше рассказал, как однажды сбежал со свидания Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Блогер и актер Богдан Буше пресс-служба Нового канала

Известный блогер и герой сериалити «Киев днем и ночью» (Новый канал) Богдан Буше вспомнил, как «слинял» со встречи.